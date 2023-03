Eccellenza Campania/Girone A - Il Pompei passeggia sul Saviano: tris rossoblù al Pierro

Il Pompei espugna lo Stadio Pierro, resta in scia della vetta e mette nei guai il Saviano, sempre più ancorato alla zona retrocessione. Partita della mattina che si apre subito con i rossoblù proiettati in fase offensiva, i neroverdi rispondono con un contenimento delle fiammate avversarie. Al 10’ Tedesco trova il corridoio per Gargiulo che fa partire un rasoterra bloccato a terra da Barbato. Anche poco dopo il quarto d’ora di gioco, il portiere è chiamato in causa su traversone di Tedesco. Al 23’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, De Simone conquista e calcia alto. Nonostante il divario tecnico, il match prosegue sul binario dell’equilibrio. Alla mezz’ora Tomasin, dopo una manovra collettiva, manda a lato. Tanta imprecisione per gli ospiti anche al 32’ con De Simone e con Albanese al 36’. Due minuti più tardi è Tedesco a concludere fuori con una rasoiata. Al tramonto della frazione iniziale si sblocca la partita: ancora Tedesco, su punizione conquistata da Serrano, trova il varco vincente che beffa Barbato. Al rientro in campo, prodigio di Franza su un colpo di testa di Lepre, servito da Tomasin. Al 56’ Lepre va via in contropiede, dalla sinistra pesca Di Paola che in corsa di testa spedisce sul fondo. Passano due giri di lancette ed è Marin a non trovare lo specchio. Al 68’ arriva il raddoppio dei ragazzi di Masecchia: ripartenza veloce di Lepre, palla al centro per De Simone che impegna Barbato, sulla ribattuta Marin insacca. Al 72’ Di Paola dalla destra chiude sull’esterno della rete, al 76’ tocca a Gargiulo non inquadrare il bersaglio. A sei dal novantesimo, Di Paola innesca di tacco Tomasin, agganciato in area: dal dischetto si presenta Serrano che tira centralmente, Barbato neutralizza. Lo 0-3 del Pompei si concretizza all’88’ con Raiola che trafigge Barbato dall’interno dell’area piccola: Saviano sconfitto al Pierro, si chiude così il match valido per la ventottesima giornata.

Il tabellino

Saviano: Barbato, Franza (54’ Chirullo), Angeletti, D’Amaro, Casillo, Annibale, Auriemma (73’ Schibano), Ammendola, Solimeno, Camponesco (62’ Liguori), Salvati. A disposizione: Di Sarno, Belmonte, Iervolino, Moschettino, Esposito, Scoppetta. Allenatore: Manna

Pompei: Rendina, Tomasin, Tomolillo, Gargiulo, De Giorgi (46’ Fiorillo), Albanese, De Simone (71’ Leone), Marin, Serrano (87’ Pirone), Tedesco (52’ Di Paola), Lepre (76’ Raiola). A disposizione: Merola, Carotenuto, Caiazzo, Gatta. Allenatore: Masecchia

Arbitro: Sacco di Novara

Marcatori: 44’ Tedesco (P), 68’ Marin (P), 88’ Raiola (P)