Eccellenza Campania/Girone A - Casillo spinge il Saviano: Pomigliano arginato al Pierro

Diciottesima giornata del Girone A di Eccellenza. Allo Stadio Pierro si gioca il testa a testa tra Saviano e Pomigliano. Il derby di marca partenopea mette in palio tre punti pesanti in ottica salvezza. Neroverdi avanti in classifica di due lunghezze sui granata, l'obiettivo per i padroni di casa è distanziarsi in graduatoria dagli avversari odierni. Per gli ospiti, invece, c'è l'imperativo sorpasso.

La partita è equilibrata, le forze in campo dimostrano grinta e voglia di agguantare il successo. Tuttavia, il match resta inchiodato e il risultato non cambia nei primi minuti. Ci pensa un sussulto di Giuseppe Casillo a sbloccare la sfida nelle battute conclusive del primo tempo. L'ex Grotta approfitta di un batti e ribatti in area di rigore, si coordina e insacca per il vantaggio dei locali. Nel secondo tempo, il Pomigliano prova a ristabilire la parità, ma il Saviano amministra - complice anche un grande intervento di Allocca su Tarallo - e al triplice fischio si assicura l'intero bottino..

Il prossimo turno dei neroverdi di Belmonte riserverà la trasferta sul campo della Virtus Campania Ponticelli. Per i granata di Di Nola ci sarà l'impegno interno col Forza e Coraggio.

Il tabellino

Saviano 1960: Allocca, Laino, Notaro (66' Lanni), Bracale, Giannino, Ammendola, D’Ambrosio, Casillo G., Sabatino (58' Casillo F.), Cozzolino (78' Martiniello), Lombardi (86' Schioppa). A disposizione: Amato, Manzo, Angarelli, La Marca, Schibano. Allenatore: Belmonte

Pomigliano: Casolare, Festa, Carrella (78' Formisano), Coppola (80' D’Angelo), Iovinella, Campanile, Giardullo (53' De Luca), Scognamiglio (83' Di Balsamo), Muro, Marotta (66' Ammendola), Tarallo. A disposizione: Catapano, Annibale, Esposito, Mauro. Allenatore: Di Nola

Arbitro: Russo di Benevento

Marcatori: 42' Casillo G. (S)

Ammoniti: Bracale, D’Ambrosio, Casillo F. (S), Iovinella, Campanile (P)