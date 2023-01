Eccellenza Campania/Girone A - Pari senza reti tra Saviano e Pomigliano allo Stadio Pierro

Un Saviano a caccia di certezze per agguantare la salvezza, un Pomigliano rinnovato nelle cariche dirigenziali e negli atleti in campo. La ventesima giornata del Girone A di Eccellenza, coincidente con la ripresa del campionato dopo la sosta natalizia, mette davanti due realtà partite con ambizioni differenti. L’obiettivo stagionale dei neroverdi è sempre stata la permanenza nella categoria, mentre i granata erano stati costruiti per lottare per il vertice. Poi, l’incredibile e inaspettato ribaltone societario, con la squadra rivoluzionata nel corso del mercato di riparazione. La sfida dello Stadio Pierro, inoltre, riserva l’opportunità per un riscatto. I padroni di casa sono decisi a dimenticare il tris rimediato al Mazzella lo scorso 21 dicembre contro la capolista. Nella stessa data, gli ospiti hanno subito la pesante sconfitta interna (0-8, ndr) contro lo Sporting Club Ercolanese. Il nuovo anno, però, non premia nessuna delle due compagini: la condizione, non ottimale, ha pesato sull’economia della gara. Al triplice fischio, infatti, si è concretizzato un pareggio senza reti. Classico undici per mister Belmonte che si affida al solito Chirullo e a Solimeno, per il tecnico Rea è il momento di sperimentare un po’ gli elementi a disposizione. Nasce una partita equilibrata, con qualche occasione e col risultato che non cambia: 0-0 è il punteggio al termine della sfida. Da segnalare un rigore fallito da Chirullo nel finale e un palo colpito da Ammendola. Buon punto per ambedue, chiamate alla corsa salvezza e a tenersi a distanza dalla zona calda. Il prossimo turno di campionato riservà lo scontro diretto per il Saviano, nella tana del Givova Capri Anacapri. Il Pomigliano attenderà l’Albanova tra le mura amiche.

Il tabellino

Saviano 1960: Di Sarno, Franza, F. Casillo, D'Amaro, Annibale, Ammendola, Schibano (57' Scoppetta), Rocchino (57' F. Liguori), Chirullo, Auriemma (73' Salvati), Solimeno (57' Camponesco). A disposizione: G. Barbato, Angeletti, Belmonte, Russo, Sommella. Allenatore: Alf. Belmonte

Pomigliano 1920: Torino, D'Aniello, A. Barbato, Sepe, Cinquegrana, Rosolino, Erbaggio, Conte, Aprea, Rosi (73' Memoli), De Marco (83' Cammarota). A disposizione: Del Giudice, Lamiano, Danzico. Allenatore: Rea

Arbitro: Guarino di Avellino

Ammoniti: D'Amaro, Ammendola, Scoppetta (S), Torino, D'Aniello, Erbaggio (P)

Espulso: Rosolino (P)