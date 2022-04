Eccellenza Campania/Girone A - Pari e patta tra Saviano e Palmese: Cozzolino apre, Palumbo fissa l'1-1

La ventiquattresima giornata del Girone A di Eccellenza si chiude con un pareggio per Saviano e Palmese. Allo Stadio Comunale Peppino Pierro, i neroverdi fermano la capolista con una prova di grande spessore. Al vantaggio iniziale della compagine locale è seguito il pareggio della brigata ospite.

Pubblico dalle grandi occasioni, clima piacevole e partita che si mantiene equilibrata nel corso della frazione iniziale. I rossoneri provano a fare la gara e condurre il possesso, i padroni di casa giocano di rimessa e attendono il momento giusto per colpire. Il primo tempo è di costante stabilità, le due squadre si studiano per larghi tratti e preferiscono giocare sulle corsie annullandosi di conseguenza. I ritmi aumentano nel corso dei minuti, ma le iniziative vincenti sembrano non voler arrivare. Soltanto ad avvio ripresa si sblocca la contesa con l'ex di turno Cozzolino, abile a controllare un pallone in area e ribadire alle spalle di Stasi dopo la respinta. La reazione della Palmese allo svantaggio non sembra inizialmente arrivare, la capolista rischia di capitolare. Al 55' Florio ha la chance per raddoppiare, ma colpisce malissimo con il destro e spreca tutto. I ragazzi di Pietropinto, al 70', trovano la rete del pari. Tutto nasce da una palla persa da D'Ambrosio a centrocampo che fa scaturire il contropiede di Fusco ed Infimo. Quest'ultimo imbuca in area per Palumbo che parte sul filo del fuorigioco e, a tu per tu con Allocca, non sbaglia. Il pari riaccende gli uomini di Belmonte che alzano il baricentro alla ricerca del nuovo vantaggio. Lo sforzo fisico però si fa sentire e le azioni sfumano: al triplice fischio è 1-1.

Il tabellino

Saviano 1960: Allocca, Laino, F. Casillo, Bracale, Giannino (95’ Schioppa), Ammendola, D'Ambrosio, G. Casillo, Lombardi (77’ Martiniello), G. Cozzolino (84’ Sabatino), Florio (93’ La Marca). A disposizione: Paolella, Manzo, Notaro, Angarelli, Schibano. Allenatore: Belmonte

Palmese 1914: Stasi, Todisco (87’ Infimo), Siano, Pontillo, Romano, Mautone, S. Cozzolino, Prevete, Palumbo, Laringe (87’ Barbarisi), Fusco. A disposizione: Munao, Cardone, D'Oriano, Sena, Idioma, Perna, Arzeo. Allenatore: Pietropinto

Arbitro: Omar Abou El Ella di Milano

Marcatori: 47’ G. Cozzolino (S), 70’ Palumbo (P)

Ammoniti: Palumbo (P)