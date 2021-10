Eccellenza Campania/Girone A - Il Saviano sbanca Ottaviano: decide Laureto

Squadra in casa

Squadra in casa AC Ottaviano

Continuità di risultati è l'imperativo dell'Ottaviano, riprendere quota in classifica - dopo il ko rimediato contro la Virtus Campania - è l'obbligo del Saviano. A strappare i tre punti e sorridere al triplice fischio sono i neroverdi di mister Minichini che sbancano lo Stadio Comunale di misura e si proiettano nella zona alta della graduatoria.

La partenza è subito interessante, il primo affondo porta la firma di Rosi con una conclusione che non trova lo specchio. Risponde immediatamente la squadra ospite con Laureto, da posizione interessante spara sul fondo. Nella frazione iniziale domina la stabilità tra gli undici, l'ultimo sussulsto è di Arenella che incappa in un salvataggio prodigioso di Giordano. Rossoblù che si mettono alla ricerca del vantaggio con i tentativi di Rosi e di D'Urso ad avvio secondo tempo: il primo spedisce fuori, il secondo sfiora soltanto il legno. Al 69' uno strappo di Arenella piega la difesa avversaria, il traversone innesca Laureto che è lesto a siglare in gol e sbloccare il punteggio. Succede poco o nulla nel finale, il Saviano è corsaro ad Ottaviano e vede la vetta.

Il tabellino

Ottaviano: Giordano, Guarino, Bifulco (Ianniello), Natino, Boccardo, Falanga, Merolla (Del Grande), Giardiello, Del Prete (Esposito), D'Urso (Longobardo), Rosi. A disposizione: Fortunato, Scarfogliero, Mancino, Guerra, Cesa. Allenatore: Iervolino

Saviano 1960: Allocca, Laino, Notaro, Ildebrante, Noviello, Schioppa, Conte (La Marca), Bracale, Laureto, Arenella (G. Visone), Quaranta (Florio). A disposizione: Cibelli, Florio, Manzo, L. Villano, Lanni, G. Visone, Schibano, La Marca, Marulli. Allenatore: Minichini

Arbitro: Cavalli (Benevento)

Assistenti: Di Minico (Ariano Irpino) e Porcelli (Benevento)

Marcatori: 69' Laureto (S)

Ammoniti: Giardiello, Rosi (O), Bracale, Laureto, Arenella (S)