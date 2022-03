Eccellenza Campania/Girone A - Saviano a pieni voti contro l'Ottaviano: tris neroverde al Pierro

Squadra in casa

Squadra in casa Saviano

Ventesima giornata del Girone A di Eccellenza, nel programma della domenica spunta il confronto tra il Saviano e l'Ottaviano. Entrambe, con differenze sostanziali di classifica, vanno a caccia di punti in chiave salvezza. Neroverdi pronti ad uscire dalla zona playout e posizionarsi fuori dalla fascia calda, rossoblù intenzionati a scalare la graduatoria e avvicinarsi alla quartultima piazza.

Partita equilibrata sul manto erboso del Pierro. Le squadre si studiano e non riescono a sbloccare il risultato. Bisogna attendere la fine della frazione per le prime opportunità clou. Al 43' è Sheriff a regalare il vantaggio agli ospiti, ma la gioia dura pochi giri di cronometro perché Giuseppe Casillo trova il varco per il pareggio. Al 73' Francesco Casillo raddoppia e completa la rimonta dei locali. A undici minuti dal 90', il guizzo di Lombardi vale il tris e la vittoria del Saviano. Neroverdi che operano il doppio sorpasso su Pomigliano e Virtus Campania, l'Ottaviano resta nella parte bassa della classifica.

Il tabellino

Saviano 1960: Allocca, Laino, Lanni, Bracale, Giannino, Ammenadola (88' Manzo), D'Ambrosio (66' F. Casillo), G. Casillo, Sabatino (82' Schioppa), Cozzolino (88' Martiniello), Lombardi (93' La Marca). A disposizione: Paolella, Florio, Schibano, Notaro. Allenatore: Belmonte

Ottaviano: Giordano, Caldore, Miranda, Natino, Lucignano, Capozzi (46' Esposito), Soprano (77' Panico), Giardiello, Verdi (69' Rosi), Sheriff, Frulio (77' Fontana). A disposizione: De Martino, Ianniello, Federico, Bifulco, Boccardo. Allenatore: Iervolino

Arbitro: Ganzerli (Frattamaggiore)

Assistenti: Cafisi e Pisani (Nocera Inferiore)

Marcatori: 43' Sheriff (O), 45' G. Casillo (S), 73' F. Casillo (S), 79' Lombardi (S)

Ammoniti: Ammenadola, D'Ambrosio, F. Casillo (S), Giardiello, Frulio, Esposito (O)