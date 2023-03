Eccellenza Campania/Girone A - Tris del Napoli United al Saviano: Leoni dominanti al Pierro

Il Napoli United passa sul campo del Saviano nella sfida valida per la trentesima giornata del Girone A di Eccellenza. La squadra ereditata da Varriale schiaccia la brigata di Manna, a caccia di punti salvezza. Leoni che dettano subito legge, la gara si sblocca dopo appena due minuti di gioco: il gol è di Arario. Il primo tempo è un monologo, gli ospiti sono sempre proiettati in avanti e sfiorano il raddoppio più volte. Al 33' l'autore del vantaggio serve Cittadini che di testa non insacca. Nel finale di frazione chance per Salviati da calcio piazzato, ma la mira è imprecisa. Nel corso della ripresa, il Napoli United dilaga. Sugli sviluppi di un angolo di Ciranna, Akrapovic colpisce di testa e fa 0-2. Al 60' passaggio in profondità di Cittadini per Bertony che s'invola verso l'area, vede a sinistra Gioielli che realizza il gol dello 0-3. Al 76' Angeletti sbaglia a tu per tu con Radano. L'ultimo squillo del match arriva a dieci dal termine: da corner, Accietto serve Bertony che spedisce fuori.

Il tabellino

Saviano: Barbato, Angeletti, Salviati, D'Amaro (91’ Belmonte), Casillo F., Annibale, Esposito (65’ Scoppetta), Franza (65’ Iervolino), Solimeno, Liguori (91’ Russo), Saurino (59’ Schibano E.). A disposizione: Di Sarno, Belmonte, Schibano F., Casillo G., Ciliberti. Allenatore: Marra (squal.)

Napoli United: Radano, Langella R. (53’ Scognamiglio), Somma, Ciranna (74’ Pelliccia), Akrapovic, Diakhaby, Baumwollspinner, Arario (67’ Carissimi), Renelus, Cittadini (71’ Guadagni), Gioielli (63’ Accietto). A disposizione: Sacchettino, Greco, Barone Lumaga, Langella S. Allenatore: Varriale

Arbitro: Riglia di Ercolano

Marcatori: 2’ Arario (NU), 48’ Akrapovic (NU), 60’ Gioielli (NU)

Ammoniti: Esposito, Casillo G., Casillo F., IErvolino, Scoppetta, Franza, Annibale, Solimeno (S), Langella R., Arario, Ciranna, Baumwollspinner, Carissimi (NU)