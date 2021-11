Eccellenza Campania/Girone A - Il Pierro è un fortino, Saviano vittorioso: Montemiletto arginato e battuto

Quinta vittoria in campionato, sedici punti in classifica e il Pierro che diventa un fortino dove costruire i successi. Il Saviano batte il Montemiletto tra le mura amiche e tiene il secondo posto in classifica assieme all'Audax Cervinara. Vittoria convincente e decisa per i neroverdi che passano senza troppi patemi. Alla mezz'ora si sblocca il risultato con il lampo di Arenella che vale il vantaggio dei padroni di casa. Nel corso del secondo tempo sale in cattedra Quaranta che raddoppia al 60' e cala il tris al 66'. Nel finale, il sigillo di D'Acierno vale il 3-1 definitivo: un acuto che rende meno amaro il passivo. Il Saviano si impone e continua la buona striscia di risultati in classifica, il prossimo turno riserva il match in esterna sul manto erboso della Virtus Avellino. Per il Montemiletto è il secondo ko nella competizione: gli irpini restano a quota 12 punti e attenderanno il Pomigliano nel prossimo weekend.

Il tabellino

Saviano: Allocca, Laino, Notaro, Orefice (81’ Narciso), Noviello, Schioppa, Conte (70’ Di Palma), Bracale, Laureto (81’ Giannino), Quaranta (81’ Schibano), Arenella (92’ Florio). A disposizione: Cibelli, Manzo, Lanni, La Marca. Allenatore: Minichini

Montemiletto: Cocchiarella, Capaldo (92’ Salas), Elefante, Negro (61’ Guzzi), De Palma, Terlino, D’Acierno (82’ Crispini), Montero, Canavese, Grande (85’ D’Amaro), Nardone. A disposizione: Ferrarezi, Russo, Di Donato, Luongo, Mulè. Allenatore: Contaldo

Arbitro: Ciaravolo (Torre del Greco)

Assistenti: Federico (Agropoli) e Nicodemo (Sapri)

Marcatori: 30’ Arenella (S), 60’ e 66’ Quaranta (S), 81’ D’Acierno (M)

Ammoniti: Notaro, Bracale, Arenella (S), Canavese (M)