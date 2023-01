Eccellenza Campania/Girone A - Solimeno spinge il Saviano al successo: Massa Lubrense sconfitta nello scontro diretto

Tre punti d’oro nello scontro salvezza dello Stadio Pierro. Il Saviano risponde ad una settimana difficile e di cambiamenti, piega il Massa Lubrense tra le mura amiche e si allontana dalla zona retrocessione. Una vittoria che consente alla squadra neroverde di operare il sorpasso sul team nerazzurro in classifica. Dopo le dimissioni presentate da Alfonso Belmonte dopo la sconfitta contro il Givova Capri Anacapri, la brigata ereditata da mister Fabrizio Manna agguanta il successo interno: debutto bagnato, dunque, nel migliore dei modi per il nuovo allenatore. La compagine di Pasquale Aiello, invece, incassa la terza sconfitta consecutiva e resta ancora all’asciutto in termini realizzativi: l’ultima marcatura, infatti, risale alla sfida dello scorso 21 dicembre contro la Maddalonese, autore Schettino. Al Pierro comanda il Saviano, serve soltanto la realizzazione di Solimeno al 16’ per decidere il confronto. Una rete, quindi, preziosa nella volata per la permanenza nella categoria. Sguardo orientato già verso il prossimo appuntamento: i neroverdi saranno ospiti del ridimensionato Villa Literno, con appena sei lunghezze di vantaggio in graduatoria e obbligato a raccogliere un bottino utile per la salvezza. Il Massa Lubrense, invece, accoglierà la corazzata Albanova al Cerulli: i casertani, ottenuto il 3-0 contro il Givova Capri Anacapri, puntano a tenere il passo delle concorrenti al vertice.