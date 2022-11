Eccellenza Campania/Girone A - Vittoria pesante per il Saviano: battuta la Maddalonese

Vittoria per il Saviano nella sfida valida per il quattordicesimo turno del Girone A di Eccellenza. La formazione di Alfonso Belmonte supera il test Maddalonese allo Stadio Pierro: tre punti preziosi che consentono ai neroverdi di agganciare il Savoia in classifica e avvicinarsi alla zona salvezza diretta. Un successo che non permette proprio ai casertani di scappare via in graduatoria e riduce il gap dagli avversari. La partita, tuttavia, si gioca sull'equilibrio. Il merito della squadra locale è quello di sbloccare subito la sfida con la realizzazione di Casillo dopo appena nove giri di lancette sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Una marcatura importante che stappa la contesa e consente ai napoletani di mettersi in discesa. I granata non demordono e crescono nel finale di primo tempo, ma non basta. Nella ripresa si concretizza anche il raddoppio del Saviano che va ancora in gol con Chirullo, abile a battere Cerreto dagli undici metri e definire la gara nel momento clou. Si chiude 2-0 allo Stadio Pierro, col Saviano che conquista la quarta vittoria in campionato.

Il tabellino

Saviano 1960: Di Sarno, L. Liguori, Avitabile (46' Schibano), F. Casillo, Annibale, Sorrentino, Guidone (75' Scoppetta), D'Ambrosio, Chirullo (93' Ale. Belmonte), Castaldo (66' F. Liguori), Franza. A disposizione: D'Inverno, Sparano, Polewka, Falco, Salvati. Allenatore: Belmonte

Maddalonese: Cerreto, Percope (75' Bracale), De Siena, Solpietro, Viscovo (46' Aciero), Della Monica, Di Mauro, Balzano (58' Fibiano), A. De Marco, G. De Marco (58' De Stefano), Colonna (70' Tourè Souro). A disposizione: Della Valle, Sodano, Tansella, Tessitore. Allenatore: Bovienzo

Arbitro: Zadrima di Pistoia

Marcatori: 9' F. Casillo (S), 71' rig. Chirullo (S)

Ammoniti: Guidone, Chirullo (S), Viscovo, G. De Marco, Di Mauro, Colonna, Cerreto (M)