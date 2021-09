Eccellenza Campania, Girone A - Saviano-Lioni 0-0: l'equilibrio e le difese dominano al Pierro

Nessuna rete all'esordio in campionato per Saviano e Lioni, pareggio a porte inviolate e posta in palio divisa al Peppino Pierro

Proseguire sulla scia intrapresa e non abbassare la guardia alla prima chiamata in campionato. Il Saviano di Minichini ospita il Lioni tra le mura amiche. Padroni di casa reduci dal largo successo in Coppa di categoria per 0-4 sul campo dell’Ottaviano. Gli ospiti arrivano da un pareggio in quel di Faiano.

Match abbastanza equilibrato nei primi minuti di gioco, l’avvio della prima frazione è caratterizzata da fasi di studio e poco altro. Al 4’ una punizione di Imparato termina distante dallo specchio. Al 7’ uno scambio tra Marulli e Narciso porta il centrocampista al tiro: traiettoria debole e Scognamiglio non ha difficoltà nella presa bassa. Partita piatta, senza troppe emozioni e tentativi vani. Al 39’ Narciso scalda i guantoni del portiere, nessuna difficoltà nell’intervento. Un minuto dopo è Apicella a creare una manovra in solitaria: l’attaccante entra in area e calcia colpendo il palo lontano.

Un secondo tempo che non regala particolari emozioni, le squadre non si sbilanciano alla ricerca del vantaggio e il risultato resta inchiodato sullo 0-0. Soltanto al 74’ si sviluppa la prima azione interessante della ripresa ed è per i padroni di casa con lo stacco di Laureto dagli sviluppi di un calcio piazzato: la sfera accarezza la traversa e si spegne fuori. All’81 Marulli apre la botta dal vertice alto, Scognamiglio fa suo il pallone. Succede pochissimo nel finale, al triplice fischio è 0-0 sul manto erboso del Peppino Pierro.

Il debutto di Saviano e Polisportiva Lioni nel Girone A di Eccellenza Campania termina senza reti: le due compagini si dividono la posta in palio.

Il tabellino

Saviano: Allocca, Villano (61’ Manzo), Laino, Orefice (78’ Arenella), Giannino, Bracale, Narciso, Visone (63’ Schioppa), Laureto, Di Palma (84' La Marca), Marulli (90' Schibano). A disposizione: Cibelli, Napolitano, Felicetta, Notaro. Allenatore: Natale Minichini

Pol. Lioni: Scognamiglio, Caffaro, De Simone (71’ De Cillis), Trezza, Imparato, Palumbo, Senatore M., Senatore F., Alleruzzo, Merola (21’ Ferrara), Apicella (91' Maiurano). A disposizione: Gregorio, Fontana, Brogna, Rizzo, Sarno, Fiorentino. Allenatore: Osvaldo Ferullo

Arbitro: Francesco Illiano

Ammoniti: Laino (S), Alleruzzo (L), Marulli (S), Minichini (S)