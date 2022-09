Eccellenza Campania/Girone A - Tris dell'Ischia sul campo del Saviano

Seconda giornata del Girone A di Eccellenza, il calendario riserva la sfida tra il Saviano e l'Ischia. Entrambi, reduci da un pareggio al debutto, vanno a caccia del primo successo stagionale. Prima frazione che non regala particolari emozioni, le squadre vanno a riposo sul punteggio di parità: la gara fatica a decollare e anche la condizione fisica non ottimale influisce sull'andamento della sfida. Al 15' ci prova Mattera, Di Sarno è bravo a distendersi e deviare in calcio d'angolo. I neroverdi sfiorano il vantaggio al 35' con Guidone che, con una splendida acrobazia, non inquadra lo specchio della porta. Nella ripresa l'episodio che fa pendere la bilancia a favore dei gialloblù: al 48' il signor Aureliano concede un tiro dagli undici metri per fallo di Annibale su Mattera, Padoin insacca dal dischetto. Al 52' arriva anche il raddoppio con Simonetti. I locali premono per riaprire il match. Al 64' Schibano sciupa all'altezza del calcio di rigore una favorevole occasione. Tre minuti dopo Chirullo si procura un penalty per fallo di Florio: Chirullo accorcia le distanze. Sul capovolgimento di fronte, Chiariello chiude i giochi e fissa l'1-3 definitivo.

Il tabellino

Saviano 1960: Di Sarno, Franza (93' Ale. Belmonte), Ammendola, G. Casillo (80' Avitabile), Annibale, Liguori (60' Falco), Guidone, D'Ambrosio (65' M. Casillo), Chirullo, Auriemma , Schibano (93' Paduano). A disposizione: D'Inverno, Sparano, Polewka, Salvati. Allenatore: Belmonte

Ischia: Gemito, Florio, Ballirano, Matute, Chiariello, Di Costanzo, Mattera (65' Cibelli), Trofa, Padin (71' Scalzone), Simonetti (88' Matarese), Arcamone (91' Pesce). A disposizione: Mazzella, Buono, De Luise, Patalano, Canzano. Allenatore: Buonocore.

Arbitro: Aureliano di Rossano

Marcatori: 48' rig. Padoin (I), 52' Simonetti (I), 67' rig. Chirullo (S), 88' Chiariello (I)

Ammoniti: Guidone (S), Florio (I)