Eccellenza Campania/Girone A - Il Saviano esce sconfitto dal Pierro: il Grotta vince col tris

Una giornata storta per il Saviano che esce sconfitto dal confronto col Grotta allo Stadio Pierro. La decima giornata del Girone A di Eccellenza sorride alla formazione irpina che passa al termine dei novanta minuti. Una vittoria che proietta la brigata ospite al quarto posto in classifica. Per i partenopei, invece, matura una sconfitta - la quarta del campionato - che li fa scivolare al centro di una graduatoria raccolta. I ragazzi di Ciaramella sbloccano il punteggio dopo un quarto d'ora col rigore di Sorriso che si incarica della battuta e non fallisce la trasformazione. Analogo discorso nel secondo tempo per il Grotta che impiega la stessa tempistica della frazione iniziale per siglare il raddoppio su azione con Cataruozzolo. La truppa locale si scuote e accorcia al 78' con il sigillo di Di Palma. A chiudere i conti ci pensa Avallone che cala il tris e definisce il risultato. Al triplice fischio è hurrà per i giallorossi.

Il tabellino

Saviano 1960: Allocca, Manzo (64' Laino), Lanni (90' Schibano), Orefice, Giannino, Schioppa, Di Palma, Bracale, Laureto (57' Conte), Quaranta, Arenella (66' La Marca). A disposizione: Cibelli, Florio, Notaro, Noviello, Narciso. Allenatore: Minichini.