Eccellenza Campania/Girone A - Il Saviano si prende il recupero della quarta giornata: asfaltato il Givova Capri Anacapri

Recupero della quarta giornata del Girone A di Eccellenza, allo Stadio Comunale di Ottaviano si gioca il match tra Saviano e Givova Capri Anacapri. Dopo il rinvio dello scorso 25 settembre a causa del maltempo, le due squadre si ritrovano nel posticipo dell'infrasettimanale. A sorridere è la compagine di Alfonso Belmonte che supera la brigata di Pasquale Gianluca Sena con un poker. Non mancano gli spunti positivi anche per gli isolani che, tuttavia, devono arrendersi alla furia neroverde. Avvio super per i padroni di casa che passano in vantaggio già prima del quarto d'ora di gioco con Maiorano. Nel secondo tempo si scatenano entrambe, con Guidone che raddoppia e con Chirullo che sigla il tris. Al 73' Maiorano firma la quarta marcatura per i locali. Ad un quarto d'ora dal termine Cianciulli accorcia e riapre parzialmente la contesa. In pieno recupero Esposito rende meno amaro il passivo con un calcio di rigore.

Il tabellino

Saviano 1960: Di Sarno, L. Liguori, Avitabile, Sorrentino, F. Casillo, Ammendola (75' Annibale), Maiorano (83' Ale. Belmonte), D'Ambrosio, Chirullo (66' Schibano), Auriemma (69' F. Liguori), Guidone (66' Scoppetta). A disposizione: D'Inverno, Sparano, Falco, Franza. Allenatore: Alf. Belmonte (squalificato)

Givova Capri Anacapri: Prete, De Martino, Pezzullo, G. Esposito, Riccio (23' Rinaldi), Notari, Vernetti (80' Apuzzo), Quadro, Palmieri (51' De Luca), Giliberti (85' Martucci), Cianciulli. A disposizione: M. Esposito, Luongo, Gambino, Miano, Mignogna. Allenatore: Sena

Arbitro: Diomaiuta (Salerno)

Marcatori: 13' e 73' Maiorano (S), 60' Guidone (S), 65' Chirullo (S), 75' Cianciulli (GCA), 92' rig. G. Esposito (GCA)

Ammoniti: Avitabile, Ammendola, Maiorano, D'Ambrosio, Chirullo (S), De Martino (GCA)

Espulso: Riccio (GCA) seduto in panchina dopo la sostituzione