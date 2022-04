Eccellenza Campania/Girone A - Il Saviano vince il playout e si salva: Lombardi e Casillo abbattono il Città di Avellino

Un fortino colmo per la spinta decisiva. Una partita da dentro o fuori per l'intero ambiente. Non c'è da sottovalutare l'avversario, ma soltanto approcciare con determinazione e grinta per mantenere la categoria. Il Saviano di mister Belmonte affronta il Città di Avellino allo Stadio Peppino Pierro. Alla vigilia della gara c'è un solo imperativo da rispettare: vincere per archiviare la salvezza. Lo scontro diretto del playout mette davanti le due realtà del Girone A di Eccellenza.

Partita che inizia su ritmi non altissimi, seppur la formazione di casa prova ad intravedersi in zona offensiva. La prima occasione è per i locali con Cozzolino che innesca Laino, non preciso da mattonella interessante. Poco dopo il quarto d'ora, Schioppa spedisce alto un colpo di testa su angolo battuto da Cozzolino. Quest'ultimo è protagonista a metà frazione con una giocata non precisa davanti al portiere. Gli irpini sono impalpabili in attacco e pensano a difendere il risultato, in attesa di una ripartenza per colpire. Al 40' ancora il Saviano sfiora il vantaggio con Bracale, sul capovolgimento di fronte Allocca deve neutralizzare Cacciottolo. Nel secondo tempo, i ragazzi di Belmonte stappano la sfida. Ci vuole un po' per il vantaggio che si concretizza al 69'. Giocata di Bracale che serve Lombardi: il calciatore aggancia, elude la marcatura e batte Bruno per l'1-0. Il Pierro esplode di euforia, ma i neroverdi sono consapevoli di dover blindare la vittoria. Passano cinque giri di lancette e ci pensa Casillo a spedire nel sacco per il raddoppio. A dieci dal termine, Allocca è miracoloso su un rigore battuto da Moffa. Non succede più nulla, il Saviano vince il match secco e si aggiudica la permanenza in Eccellenza.

Il tabellino

Saviano: Allocca, Laino, Notaro, Schioppa, Giannino, Ammendola, D’Ambrosio (93' Iervolino), Bracale, Lombardi (86' Martinello), Cozzolino (82' Sabatino), Casillo F. (71' Casillo G.). A disposizione: Paolella, Angarelli, Florio, Schibano, La Marca. Allenatore: Belmonte

Città di Avellino: Bruno, Zollo, D’Argenio, Cucciniello (87' Tretola), De Vita, Tirri, Pescatore (78' Camponesco), D’Anna, Cacciottolo, Moffa, Del Sorbo (55' Pescarella). A disposizione: Bottone, Faye, Di Benedetto, Mariconda. Allenatore: De Luca

Arbitro: Bruno Tierno di Sala Consilina

Marcatori: 69' Lombardi (S), 74' Casillo G. (S)

Ammoniti: Ammendola, Schioppa (S), Moffa, Camponesco (CA)