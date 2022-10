Eccellenza Campania/Girone A - Il Casoria ribalta il Saviano: poker viola al Comunale di Ottaviano

Ottava giornata del campionato di Eccellenza, nel Girone A spicca il testa a testa dello Stadio Comunale di Ottaviano tra il Saviano di Alfonso Belmonte e il Casoria di Gaetano Perrella. La formazione neroverde arriva al match con l'obiettivo di ottenere un risultato utile per il traguardo salvezza, la compagine viola punta ad avvicinarsi alla zona nobile della graduatoria. Partono forte i padroni di casa con Scoppetta che scodella e Marino che non cattura la sfera: sul pallone si fionda Auriemma che deposita nel sacco. Gli ospiti non ci stanno e reagiscono immediatamente: il pareggio, tuttavia, arriva in maniera fortunosa. Al 12' è una deviazione nella propria porta di Casillo che spiana la strada agli avversari. Passa qualche minuto ed è D'Inverno a salvare il risultato su un tentativo di Prevete. A metà frazione ci pensa Orefice a completare la rimonta su assistenza di Basso: colpo di testa preciso e pallone in porta. Nel corso della ripresa, i ragazzi di Perrella dilagano con una prestazione di spessore. Al 64' è Basso a calare il tris con una conclusione chirurgica davanti all'estremo difensore, poi è Battaglia a timbrare il poker con uno stacco sugli sviluppi di un piazzato. Il Saviano accorcia con Chirullo, ma non basta: al triplice fischio festeggia il Casoria che sale a quota 15 lunghezze in classifica e tiene il passo del Pompei, vincitore sul campo della Maddalonese. Resta fermo a 8 la brigata neroverde, chiamata a una reazione immediata nel prossimo impegno.

Il tabellino

Saviano 1960: D'Inverno, Luc. Liguori, Avitabile (72' Sparano), Sorrentino (55' Guidone), Ammendola, F. Casillo (78' Franza), Maiorano, D'Ambrosio, Chirullo, Auriemma, Scoppetta (72' Schibano). A disposizione: F. Napolitano, Ale. Belmonte, Falco, Castaldo, Annibale. Allenatore: Alf. Belmonte

Casoria 1979: A. Marino, Donzetti, Di Cristofaro, Rinaldi, Battaglia, Bravaccini, Lui. Liguori (76' G. Liguori), Prevete (58' Rigotti), Orefice, Francese, Basso (83' Lucignano). A disposizione: Sbrizzi, L. Marino, Abruscato, G. Napolitano, Cannavale, Distinto. Allenatore: Perrella

Arbitro: Gianni' di Reggio Emilia

Marcatori: 9' Auriemma (S), 12' (autorete) F. Casillo (C), 31' Orefice (C), 64' Basso (C), 69' Battaglia (C), 71' Chirullo (S)

Ammoniti: Ammendola, F. Casillo, Auriemma (S), Lucignano, Prevete (C)