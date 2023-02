Eccellenza Campania/Girone A - Pareggio senza reti per Saviano e Atletico Calcio

Pari e patta allo Stadio Pierro nella gara tra Saviano e Atletico Calcio. La ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza non regala vincitori nel confronto tra la squadra di Fabrizio Manna e la compagine di Ivan De Michele. L’una reduce dal buon pareggio in esterna contro il Villa Literno, l’altra dalla sconfitta casalinga con lo Sporting Club Ercolanese: entrambe vanno a caccia dei tre punti, ma il settimo turno del girone di ritorno si chiude sullo 0-0. Un risultato positivo per gli ospiti che consolidano la posizione al centro della classifica, meno per i padroni di casa che restano in piena zona playout e a distanza dalla salvezza diretta. Chance sprecata per i neroverdi che non sfruttano il fattore interno e sono protagonisti del secondo pareggio consecutivo a reti bianche, Lepre e compagni dal canto loro non trovano il guizzo giusto per piegare la resistenza locale. Va in archivio dunque il match, per le formazioni è tempo di pensare già al prossimo appuntamento stagionale. Per il Saviano ci sarà la proibitiva trasferta nella tana della corazzata Casoria, l’Atletico Calcio affronterà l’Albanova tra le mura amiche.