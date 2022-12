Eccellenza Campania/Girone A - L'Albanova passa allo Stadio Pierro: Saviano piegato in casa

Il Saviano bagna l'esordio nel girone di ritorno del Gruppo A con una sconfitta, l'Albanova s'impone allo Stadio Peppino Pierro al termine di una gara comunque combattuta. Settimo risultato utile di fila in trasferta e tre punti che alimentano le speranze d'alta classifica per i casertani, mentre i neroverdi restano in piena griglia playout e con la seconda sconfitta consecutiva da incassare. Nel primo tempo i biancazzurri sono padroni del campo, l'occasione più ghiotta è di Grezio ma il risultato non cambia e si va a riposo senza ulteriori sussulti. Al 52' si sblocca il parziale: cross basso di Granato dalla destra, sul secondo palo arriva a chiudere Palumbo che di piatto da pochi passi fa 0-1. I padroni di casa accusano il colpo e Grezio sale in cattedra, sfiorando la marcatura in tre occasioni. Al 71' ancora il Cobra viene pescato in area da La Pietra e batte Barbato in uscita: 0-2. Totale gestione nelle battute conclusive per l'Albanova, mentre il Saviano non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Vivace.

Il tabellino

Saviano: Barbato, Polewka, Franza, D'Amaro, Ammendola, Casillo F., Liguori (63' Casillo G.), Rocchino (63' Camponesco), Chirullo, Auriemma, Solimeno. A disposizione: Di Sarno, Avitabile, Belmonte Ale., Iervolino, Schibano, Scoppetta, Salvati. Allenatore: Belmonte Alf.

Albanova: Vivace, Sparano, Sieno, Fontanarosa, Falco G., De Miranda, Granato (52' La Pietra), Palumbo V., Grezio (74' Mascolo), Cestrone (80' Accietto), Damiano (71' Falco E.). A disposizione: Ferraro, Mele, Picone, Farinaro, Palumbo R. Allenatore: Ciaramella

Arbitro: Roga di Moliterno

Marcatori: 52' Palumbo V., 71' Grezio

Ammoniti: Casillo F., Casillo G. (S)