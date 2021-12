Eccellenza Campania/Girone A - Rinviato il match tra Saviano e Acerrana: la motivazione

Una modifica al programma relativo al dodicesimo turno del Girone A di Eccellenza. Il match in agenda questa mattina tra Saviano e Acerrana non è andato in scena ed è stato rinviato a data da destinarsi. A comunicarlo, con una breve nota ufficiale, è stata la società locale: la motivazione è da ricondurre all'impraticabilità del rettangolo verde dello Stadio Pierro. Un manto erboso che si è presentato non in ottimo stato e, di conseguenza, il posticipo della sfida è stato doveroso. Neroverdi e granata avrebbero dovuto affrontarsi per stravolgere la classifica. Nonostante i padroni di casa siano ancorati alla griglia playout, la distanza dagli avversari odierni - in piena zona playoff - è di appena quattro lunghezze. Una graduatoria piuttosto raccolta quando si è giunti quasi al giro di boa, col girone d'andata che procede verso l'archiviazione. Adesso bisognerà stabilire una data per il recupero del confronto tra Saviano e Acerrana.