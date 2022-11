Eccellenza Campania/Girone A - Ritorno amaro al Pierro per il Saviano: l'Acerrana fa poker

Il ritorno allo Stadio Pierro non è felice per il Saviano che crolla in casa sotto i colpi dell’Acerrana. Dopo la comunicazione dell’indisponibilità del Comunale di Ottaviano, la squadra di Alfonso Belmonte torna a giocare davanti al pubblico amico. La formazione neroverde deve fare i conti col team di Vincenzo Di Buono, reduce dalle fatiche di Coppa Italia ma con l’intenzione di rispondere alle avversarie e tenere il passo nella zona centrale della classifica. Uno sguardo ai piani bassi e l’altro alla fascia nobile della graduatoria, i granata puntano ad accorciare le distanze dalla griglia playoff. I padroni di casa, d’altra parte, hanno il dovere di conquistare un buon bottino per tirarsi fuori dai playout. L’equilibrio dura appena mezz’ora di gioco, la pressione degli ospiti si fa insistente e Spilabotte sblocca il risultato. Il Saviano va in tilt, l’Acerrana ne approfitta e sigla il raddoppio ancora col numero 9 che fa 0-2 dopo quattro giri di cronometro dal vantaggio iniziale. Nel finale di frazione, i locali scivolano definitivamente e il Toro sfrutta l’andamento della gara per timbrare anche il tris col sigillo di Todisco al 43’. Ripresa di normale amministrazione per i ragazzi di Di Buono, gli uomini di Belmonte non riescono a rientrare in partita e nelle battute conclusive si concretizza il poker granata: è Di Micco a chiudere i giochi con la rete messa a segno all’83’. Termina così il match dello Stadio Pierro, per il Saviano arriva la settima sconfitta in campionato mentre l’Acerrana fa registrare il quinto successo. Il prossimo appuntamento di Chirullo e compagni sarà in trasferta sul complicato manto verde del Napoli United, mentre i granata accoglieranno l’Albanova: opportunità di aggancio ai casertani all’Arcoleo.