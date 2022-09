Eccellenza Campania/Girone A - Match inchiodato al Varone: Sant'Antonio Abate e Villa Literno non si fanno male

Un match che regala poche emozioni in quel del Vigilante Varone. In uno stadio chiuso al pubblico dopo gli scontri in Coppa, il Sant'Antonio Abate e il Villa Literno non si fanno male. Termina 0-0 il confronto al triplice fischio. La cronaca si apre con una chance per i padroni di casa. Al 3' palla recuperata da Rizzo che serve Delle Donne, il 9 appoggia per Palumbo che dal limite colpisce la traversa. Passano due minuti e ci prova Gioielli su calcio di punizione: Alcolino respinge e sulla ribattuta compie un vero e proprio miracolo salvando il risultato. Al 9' Merola vola su una conclusione di Palumbo e riesce ad opporsi. Al 22' cross di Scarparo, Alcolino devia e Gioielli a porta sguarnita non insacca. Alla mezz'ora, ottima azione sulla corsia di destra per gli ospiti: Idioma non sfrutta al meglio il traversone. Al 38' lancio di Scarparo, Lepre taglia la difesa, ma Alcolino blocca in presa sicura. Nella seconda frazione i ritmi si abbassano, infatti la prima occasione per il Sant'Antonio Abate arriva al 60' con Della Femina che ci prova direttamente da angolo: Merola è attento e allontana la minaccia. Squillo del Villa Literno con Di Monte che, dopo una serpentina, calcia fuori dallo specchio. La pioggia aumenta e l'intensità continua ad abbassarsi con le due compagini che non si sbilanciano e al 90’ si dividono la posta in palio.

Il tabellino

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Acampora, Girardi, Della Femina, Di Ruocco, Comegna, Sorriso, Palumbo (Iannone), Longobardi (Di Riso), Delle Donne (Orlando), Rizzo. A disposizione: Cimmino, Esposito, Ferraioli, Salese, Vitale, Malafronte. Allenatore: Criscuolo

Villa Literno: Merola, Idioma, Severino, Falco, Scarparo (Di Monte), Gatta, Lepre, Conte, Befi (Di Costanzo), Gioielli (Romano), Pragliola (Albano). A disposizione: Mallardo, Diana, Ammaturo, Cafaro, Morgese. Allenatore: Amorosetti

Arbitro: Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona

Ammoniti: Scarparo (V), Befi (V), Alcolino (S), Acampora (S), Sorriso (S).