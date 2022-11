Eccellenza Campania/Girone A - Il Sant'Antonio Abate manda ko il Savoia: basta il lampo di Salese

Una vittoria di misura e casalinga per il Sant'Antonio Abate che infila il secondo successo di fila, batte il Savoia allo Stadio Vigilante Varone e sale in classifica distanziando la fascia calda. La partita si apre subito con i giallorossi in avanti: al 6' Orlando semina due avversari, calcia ma la difesa ospite respinge. All'11' miracolo di Landi su su colpo di testa di Girardi. Gli ospiti rispondo con Aquino che si divora una buona opportunità dall'interno dell'area. È un monologo giallorosso: prima Longobardi con una conclusione angolata viene bloccato da Landi, poi Comegna dal limite non inquadra lo specchio. Al 34' è ancora la squadra di mister Di Nola a rendersi pericolosa: traversone di Di Ruocco, Salese impatta di testa ma la sfera termina ancora una volta alta. È proprio il numero 3 a portare i suoi in vantaggio nel recupero della prima frazione: punizione perfetta di Comegna e Salese di testa buca Landi. Ad inizio ripresa il Savoia resta in dieci per somma di ammonizioni di Strazzullo che lascia i suoi anticipatamente. Al 65' Vatiero non sfrutta una ghiotta chance per il raddoppio. Il Sant'Antonio prova a chiuderla con Delle Donne ed Orlando, ma Landi e l'imprecisione dicono di no. Nelle battute conclusive, Comegna ci prova con un tiro largo. L'ultimo squillo del match arriva con Delle Donne che ancora da distanza notevole va vicino alla sesta rete stagionale.

Il tabellino

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Salese (84’ Malafronte), Girardi, Esposito, Longobardi, Comegna, Vatiero, Di Ruocco, Acampora, Delle Donne, Orlando. A disposizione: Cimmino, Orlando C., Vitale, Cascone, Lugibello, Iannone, Porzio, Gargiulo. Allenatore: Di Nola

Savoia: Landi, Onda A., Guarro, La Montagna, De Cristofaro, Bousaada, Ruggiero, Strazzullo, Aquino, Onda G., Liccardi. A disposizione: Izzo, Cuomo, Sicuro, D’Amaro, Ferraro, Santoro, Annunziata, Gargalini. Allenatore: Barbera

Arbitro: Gianluca Andolfi di Ercolano

Marcatore: Salese 45’+1' (SA)

Ammoniti: Strazzullo (S), Liccardi (S), Delle Donne (SA)

Espulso: Strazzullo (S) al 50’