Eccellenza Campania/Girone A - Il Real Forio sbanca il Vigilante Varone: Sant'Antonio Abate ko

Impresa del Real Forio, Sant’Antonio Abate battuto allo Stadio Vigilante Varone. La squadra di Angelo Iervolino piega il team di Mario Di Nola, tra le più in salute dell’ultimo periodo. Nei ricordi delle due formazioni c’è il playout dello scorso anno e, di conseguenza, la partita è avvincente. Primo squillo degli isolani con la conclusione dalla distanza di Sogliuzzo, rispondono i padroni di casa con Balzano. Al 20’ Martinelli viene steso in area, per il direttore di gara è calcio di rigore: dagli undici metri Ambrogio Sorriso spiazza Manno, mandando palla da una parte e portiere dall’altra. Esultanza con mani alle orecchie per il grande ex che sblocca la sfida. Al 34’ i locali si fanno avanti con un tiro leggermente impreciso di Orlando, anche nel finale di primo tempo il numero 10 crea qualche brivido al reparto arretrato di Iervolino. Nella ripresa, grande chance per Maravolo dopo l’ora di gioco: il calciatore giallorosso parte palla al piede dalla destra, supera avversari come birilli e calcia sul fondo. Sul capovolgimento di fronte, il tentativo di Guatieri è neutralizzato da Manno. Al 71’ raddoppio biancoverde con una magia di Filosa dalla distanza. All’87’ Orlando accorcia, ma non basta. Nel recupero anche una traversa per i ragazzi di Di Nola: al triplice fischio però festeggia la truppa di Iervolino, 1-2 è il risultato del Varone.

Il tabellino

Sant’Antonio Abate: Manno, Esposito, Sorriso (80’ Cesarano), Maravolo, Orlando, Scognamiglio (71’ Buscè), Acampora (85’ Napolitano), Comegna (80’ La Torre), Balzano (66’ Sibilio), Longobardi, Campanile. A disposizione: Martoriello, Salese, Vitale, Napolitano, Ferraro. Allenatore: Di Nola

Real Forio 2014: Iandoli, Aiello (97’ Castagna), Iacono, Delgado, Martinelli (92’ Savio), Sogliuzzo, Pistola, Guatieri, Capone, Sorriso (63’ Jelicanin), Filosa (83’ Di Meglio A.). A disposizione: Sarracino, Di Meglio C., Peluso, Accurso, Seprano. Allenatore: Iervolino

Arbitro: Dallagà della sezione di Rovigo

Marcatori: 20’ rig. Sorriso; 71’ Filosa RF), 87’ Orlando (SA)

Ammoniti: Maravolo e Campanile (SA)