Eccellenza Campania/Girone A - Il Sant'Antonio Abate piega il Napoli United: decisiva la doppietta di Orlando

La ventottesima giornata del Girone A di Eccellenza sorride al Sant’Antonio Abate, meno al Napoli United: la partita disputata allo Stadio Vigilante Varone premia la squadra di Mario Di Nola che si afferma per 2-1 sulla compagine di Diego Armando Maradona jr. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sul punteggio di parità, le due formazioni danno vita ad una gara più spettacolare nel corso del secondo tempo. Il risultato si sblocca all’ora di gioco con un sinistro chirurgico di Orlando che si spegne a fil di palo. Al 72’ i giallorossi raddoppiano con la doppietta di Orlando che, a tu per tu con l’estremo difensore, non sbaglia. Poco dopo, i Leoni accorciano con Carissimi su uno svarione del pacchetto arretrato locale. Il parziale non cambia più, al triplice fischio festeggia la truppa di Di Nola. Il prossimo impegno per il Sant’Antonio Abate sarà sul campo della Maddalonese. Il Napoli United, momentaneamente fuori dalla zona playoff, sfiderà lo Sporting Club Ercolanese nello scontro diretto.