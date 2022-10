Eccellenza Campania/Girone A - Il Sant'Antonio Abate ribalta la Montecalcio al Varone

Allo Stadio Vigilante Varone non si passa, è questa la legge del Sant'Antonio Abate: schiantata la Montecalcio con un netto e sonoro 4-1. Vittoria casalinga per i giallorossi che arrivano al match con la fiducia ottenuta dalla qualificazione ai quarti di Coppa Italia di categoria. Al 10', sugli sviluppi di un angolo, Malafronte controlla e in girata va vicino al gol. Passano tre giri di lancette e, su una punizione di Comegna, Longobardi ci prova di testa senza trovare lo specchio. Al 28' c'è il primo squillo degli ospiti che trovano il vantaggio quasi a sorpresa. Cross dalla sinistra, palla ribattuta dalla difesa: Camponesco con un diagonale segna. Al 35' risposta della squadra di mister Di Nola, triangolo tra Delle Donne ed Acampora, Testa atterra il 15 giallorosso ma per il direttore di gara si può proseguire. Un minuto dopo è Vatiero a rendersi pericoloso con un tiro dal limite che termina a lato.

Il Sant’Antonio Abate riparte come ha concluso la prima frazione, attaccando. Passano cinque minuti e si concretizza il gol del pari: cross di Di Ruocco, sponda perfetta di Delle Donne e Sorriso riporta la sfida in parità. Al 60' ancora Sorriso dal limite, ma la palla termina di poco fuori. Al 65' capitan Di Ruocco disegna una parabola perfetta, arriva Delle Donne che con un'incornata porta i suoi in vantaggio. All'84' Longobardi fissa il tris: Delle Donne parte palla al piede, serve il compagno che, dopo una finta, batte Testa. Al 90' la Montecalcio si sbilancia ed in contropiede Acampora, a tu per tu, serve bomber Delle Donne che sigla la sua prima doppietta in giallorosso.

Il tabellino

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Acampora, Girardi, Vitale, Di Ruocco, Comegna (90’ Cascone), Vatiero (58’ Della Femina), Sorriso (87’ Esposito), Longobardi, Delle Donne, Malafronte (77’ Salese). A disposizione: Cimmino, Orlando C., Palumbo, Porzio, Gargiulo. Allenatore: Di Nola

Montecalcio: Testa, Meola, Sardo (61’ Caradente)Deering, Scognamiglio, Liccardi, Capuano, Zazzaro (87’ Buono), Coppola, Coquin, Camponesco. A disposizione: Margiore, Lubrano, Chiarelli, Viola, Migliaccio, Franzese, D’Istanto. Allenatore: Micallo

Arbitro: Virginio Capone di Napoli

Marcatori: 28’ Camponesco (M), 50’ Sorriso V. (S), 65’ Delle Donne, 84’ Longobardi (S), 90’ Delle Donne (S)

Ammoniti: Deering (M), Camponesco (M), Scognamiglio (M), Meola (M), Longobardi (S)