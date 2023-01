Eccellenza Campania/Girone A - Il Sant'Antonio Abate schianta il Massa Lubrense

Squadra in casa

Vittoria del Sant’Antonio Abate, nella sfida salvezza, contro il Massa Lubrense. Poker dei giallorossi nel match valido per la ventesima giornata del Girone A di Eccellenza. Padroni di casa già arrembanti con un palo colpito da Maravolo dopo pochi minuti dal fischio d’inizio. Poi occasione sprecata da Longobardi solo davanti all’estremo difensore. La supremazia locale si concretizza al 13’ con un gran gol di Orlando, protagonisti di una serpentina in area. Nel finale di primo tempo, Maravolo - già ammonito - colpisce involontariamente l’avversario nel tentativo di difendere la sfera e si becca il secondo giallo. Ad avvio ripresa, raddoppio di Acampora con uno slalom dalla distanza: destro chirurgico e sfera nel sacco. Al 62’ doppietta personale di Orlando in seguito a una manovra negli ultimi metri. Al 69’ quarta marcatura del Sant’Antonio Abate con Esposito che sfrutta l’assistenza di Longobardi e insacca di testa. Si chiude così il match, il Massa Lubrense esce dallo Stadio Vigilante Varone senza punti.