Eccellenza Campania/Girone A - Il Sant'Antonio Abate festeggia: 2-0 alla Maddalonese

Successo interno per il Sant’Antonio Abate che raccoglie tre punti preziosi in ottica salvezza contro la Maddalonese. La cronaca si apre con i giallorossi che partono subito forte: all’11’ Orlando ci prova con una conclusione dal limite, ma la palla termina alta. È proprio Orlando che al 17’ porta i suoi in vantaggio dopo un batti e ribatti all’interno dell’area di rigore con un tap-in vincente. È ancora il numero 22 giallorosso a rendersi pericoloso al 27’: Sorriso recupera palla serve Orlando che però non inquadra lo specchio. A pochi minuti dalla fine della prima frazione i giallorossi trovano il raddoppio: pressing asfissiante che porta i suoi frutti, Orlando recupera palla, serve Delle Donne che sigla il 2-0. Parte il secondo tempo e dopo cinque giri di lancette cross di Salese, Delle Donne al volo calcia ma Della Monica respinge. Si abbassano i ritmi della gara ma è sempre Orlando a rendersi insidioso: salta un avversario e calcia, Cerreto riesce ad opporsi con l’aiuto della traversa. È sempre il Sant’Antonio a fare la partita, ma le occasioni diminuiscono e la stanchezza regna sovrana. Dopo 95’ la gara termina con il risultato di 2-0.

Il tabellino

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Salese (90’ Gargiulo), Girardi, Esposito, Longobardi, Comegna, Cascone (63’ Vatiero), Acampora, Sorriso V. (92’ Porzio), Delle Donne (80’ Sorriso A.), Orlando (80’ Vitale). A disposizione: Cimmino, Orlando C., Lugibello, Palumbo. Allenatore: Di Nola

Maddalonese: Cerreto, Percope, De Siena (45’ Bracale), Solpietro, Viscovo, Della Monica, Di Mauro (80’ Barletta), Balzano, De Marco (85’ Pirone), Fibiano (71’ Toure), Tansella (45’ Colonna). A disposizione: Tessitore, Arciero, Bracale, Della Valle, Della Ventura, Colonna, Toure, Barletta, Pirone. Allenatore: Bovienzo

Arbitro: Marco Castello di Ercolano

Marcatori: 17’ Orlando, 43’ Delle Donne

Ammoniti: De Siena, Orlando, Salese, Sorriso V., Acampora