Eccellenza Campania/Girone A - Maravolo show e il Sant'Antonio Abate rimonta: Atletico Calcio battuto al Varone

Successo in rimonta per il Sant’Antonio Abate, tre punti conquistati in extremis per la squadra di Di Nola: l’Atletico Calcio va ko allo Stadio Vigilante Varone. La gara inizia su ritmi altissimi, prima chance per gli ospiti con un tiro dal limite che si spegne sul fondo. Segue una buona occasione per Balzano che spedisce distante dallo specchio. All’11’ si concretizza il vantaggio ospite: lancio lungo dalle retrovie e svarione della difesa di casa, la palla viaggia sul terreno da gioco e Cuomo è più veloce di tutti, conclusione e sfera nel sacco. La reazione del team locale non si fa attendere, prima con Orlando con un colpo di testa e poi con un tocco di Balzano. Da registrare, nella seconda parte della frazione, anche un tiro insidioso dal limite di La Torre. Ad inizio ripresa entrano Sorriso e Maravolo, cambia lo spartito della partita con i giallorossi che vanno vicini al pari. Annullato un gol a Balzano per posizione irregolare, al 69’ si scatena lo stesso Maravolo che dribbla tutta la difesa, entra in area e piazza in porta col mancino. C’è solo una squadra in campo, Mola salva i suoi con diversi interventi provvidenziali. Cross di Longobardi, sponda di Maravolo e testa di Orlando: l’estremo difensore si oppone. Poi, punizione perfetta di La Torre all’incrocio e il portiere vola. Nel recupero, Maravolo controlla, si gira e tira dal limite: la giocata è vincente, doppietta per il bomber che spinge il Sant’Antonio Abate alla vittoria. Spreca tutto l’Atletico Calcio, superato proprio dagli avversari in classifica.