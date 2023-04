Eccellenza Campania/Girone A - Il Sant'Antonio Abate manda al tappeto l'Albanova: Maravolo protagonista al Varone

Ultima stagionale nel fortino di casa, per il Sant'Antonio Abate arrivano tre punti: fermata la corazzata Albanova allo Stadio Vigilante Varone. La squadra giallorossa migliora il posizionamento in classifica, in vista dell'appuntamento conclusivo sul campo dell'Ischia, vincitrice del campionato. Primo tempo in cui i biancazzurri costruiscono tanto, ma non riescono a capitalizzare. Ottima prova difensiva della brigata di Di Nola che riesce a passare in vantaggio al 67' con il sigillo, poi risultato decisivo, di Maravola. Espulso Grezio per proteste, nel finale rosso anche per Campanile e parità numerica sul rettangolo verde. Il risultato non cambia più, il Sant'Antonio Abate sale a quota 45 punti in graduatoria.

Il tabellino

Sant'Antonio Abate: Manno, Salese, Sorriso, Orlando F., Napolitano (91' Orlando C.), Scognamiglio, Maravolo (86' Villani), Grieco, Balzano, Longobardi, Campanile. A disp.: Milone, Esposito, Orlando G., Belviso, Todisco, Staiano, Novi. All.: Di Nola

Albanova: Vivace, Sparano, Sieno (86' La Pietra), Pontillo (73' Mascolo), Tommasini, Falco G., Fontanarosa, De Rosa (90' Palumbo), Grezio, Cestrone, Damiano (86' Mele). A disp.: Gianfagna, Falco E., Petrazzuolo, Achaval, Picone. All.: Ciaramella

Arbitro: Onorato di Nola. Assistenti: Tallarico (Ercolano), Minopoli (Napoli)

Marcatori: 67’ Maravolo

Ammoniti: Manno, Sorriso, Maravolo (S); Falco G. (A)

Espulsi: Grezio (A) al 68’, Campanile (S) all’85’