Eccellenza Campania/Girone A - SC Ercolanese corsara sull'isola, poker al Real Forio: Esposito illuminante al Calise

Troppo Sporting Club Ercolanese per il Real Forio, allo Stadio Calise è successo largo per la truppa di Luigi Squillante. Va ko la compagine allenata da Angelo Iervolino, non basta l’abilità di sbloccare la sfida e di accorciare nel finale: il Ninja Esposito trascina i suoi al successo, scavalcato il Napoli United impegnato nel pomeriggio all’Arcoleo contro l’Acerrana.

Impatto positivo la match per la squadra di casa. Al 2’ Guatieri scappa sulla sinistra ed entra in area, il calciatore biancoverde va giù dopo un contatto: il direttore di gara assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta Sorriso, già autore di un gol su penalty nel turno precedente contro il Sant’Antonio Abate: l’attaccante spiazza Maiellaro e sblocca la contesa. La risposta degli ospiti non si fa attendere con Esposito che si accentra e calcia, deviazione decisiva di Iacono in calcio d’angolo. Al 13’ destro angolato di Esposito, Iandoli devia lateralmente: sul prosieguo, Marigliano serve Galesio che non trova il guizzo giusto da due passi. Al quarto d’ora, sugli sviluppi di una rimessa laterale, Esposito difende la sfera e converge: tiro a giro sul palo lontano e traiettoria all’angolino. Al 20’ nuovo brivido per gli isolani su una punizione calciata dal numero 10 granata: Iandoli allontana. Poi nuova occasione con un colpo di testa su un traversone dalla destra, si salva l’undici di Iervolino. Al 23’ colpo di testa alto da parte di Galesio, al 30’ l’Ercolanese ribalta tutto: su una sventagliata di Amoriello, Galesio è favorito da una sponda e insacca da distanza ravvicinata. Al 32’ Pesce ci prova con un mancino da fuori, ma non indirizza verso lo specchio. Il primo tempo si chiude con una punizione imprecisa di Esposito. Quest’ultimo è protagonista nel gol del tris ad inizio secondo tempo: Iandoli non è impeccabile nell’intervento sul calcio piazzato, Borrelli arriva sulla respinta e deposita nel sacco. Al 53’ incornata di Sogliuzzo dopo una palla inattiva battuta da Filosa, il tentativo va a lato. Al 62’ destro al volo di Sorriso, parabola che si spegne alta di un soffio. Al 71’ altra magia di Esposito su punizione, la conclusione sfila a pochi centimetri dal palo. Sul ribaltamento di fronte, invenzione di Sogliuzzo per Sorriso: prodigioso Maiellaro, ma l’arbitro ferma per fuorigioco. Al 76’ Filosa beffa Amorelli, raccoglie l’apertura dalla corsia mancina, controlla a seguire e batte l’estremo difensore. La gioia locale dura poco perché Esposito si carica ancora la squadra sulle spalle: il Ninja salta due difensori, entra in area e piazza il destro sul palo lungo. All’80’ Sogliuzzo accorcia con uno stacco, ma il direttore di gara annulla la marcatura per fallo su Maiellaro. La partita va in archivio col risultato di 2-4.

Il tabellino

Real Forio: Iandoli, Iacono, Delgado, Aiello (81’ Castagna), Martinelli (61’ Jelicanin), Sogliuzzo, Pistola, Filosa (91’ Seprano), Guatieri, Sorriso, Capone (85’ Savio). A disposizione: Sarracino, Peluso, Di Maio, Di Meglio C., Di Meglio A. Allenatore: Iervolino

SC Ercolanese: Maiellaro, Di Finizio, Esperimento, Caccia, Amoriello, Pesce (68’ Cardone), Marigliano (85’ Tufano), Borrelli, Gloriosi (88’ Sorrentino), Galesio, Esposito. A disposizione: Belardo, Matrone, Iodice, Zatico, Minicone, Contarin. Allenatore: Squillante

Arbitro: Vitalii Diomaiuta di Salerno

Marcatori: 3’ rig. Sorriso (RF), 15’ Esposito (E), 30’ Galesio (E), 47’ Borrelli (E), 76’ Filosa (RF), 77’ Esposito (E)

Ammoniti: Iacono (RF), Maiellaro (E)