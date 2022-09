Eccellenza Campania/Girone A - Doppio Scarpa e il Savoia vince all'esordio: Real Forio superato in casa

Squadra in casa

Prima chiamata in campionato per Real Forio e Savoia. Dopo gli anticipi di ieri, il Girone A è pronto a completare l'ampio programma riservato alle squadre napoletane. Allo Stadio Calise si disputa la gara tra la truppa isolana di Giuseppe Monti e la compagine biancoscudata allenata da Antonio Barbera.

Le condizioni meteo e la forma fisica non perfetta influiscono sull'andamento del match. Bisogna attendere il quarto d'ora per apprezzare la prima giocata offensiva degna di nota. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Conti svetta in area: buon impatto, ma il direttore di gara ferma tutto. Poco prima della mezz'ora, il Savoia è ancora pericoloso con una punizione ben calciata da Guarro: la traiettoria è alta sopra la traversa.

Al 35', su un pallone in area, Scarpa si fa trovare al posto giusto e insacca alle spalle di Iandoli. Il vantaggio ospite dura pochi minuti perché al 38' Rubino stacca in area e Landi salva con l'aiuto del palo: sulla respinta arriva Solimeno che deposita nel sacco e fa 1-1. Nel secondo tempo, la partita non regala molti sussulti. L'episodio clou è da registrare al 19' col fallo da ultimo uomo di Monti: l'arbitro sventola il rosso e assegna il rigore. Dagli undici metri si presenta ancora Scarpa che sigla l'1-2.

L'ultima giocata offensiva della contesa del Calise è ancora dei Bianchi, ma il punteggio non cambia ulteriormente. Al triplice fischio si concretizza il successo per il Savoia, mentre il Real Forio deve arrendersi dopo sei minuti di recupero.