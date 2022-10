Eccellenza Campania/Girone A - Il Real Forio batte il Saviano con le reti di Monti e Sangare. Decisioni dubbie, due espulsi

Uno scontro diretto alla nona giornata del Girone A di Eccellenza. Il Real Forio, allenato da Giuseppe Monti, affronta il Saviano del tecnico Alfonso Belmonte allo Stadio Calise. Le due squadre, nella parte bassa della classifica, cercano punti in chiave salvezza. Il confronto è equilibrato e indirizzato anche da una decisione arbitrale dubbia.

La partita si apre con una giocata in mediana per gli isolani, verticalizzazione per Rubino che calcia col sinistro dal limite ma non trova lo specchio difeso da Di Sarno. Al 13' ci prova Peluso sugli sviluppi di un corner, la traiettoria è larga rispetto alla porta. La sfida non si stappa, sono poche le occasioni pericolose da una parte e dall'altra. Al 29' traversone interessante di Guidone, Maiorano non arriva alla zampata e il risultato resta immutato. Al 36' l'episodio clou. Sogliuzzo riceve, controlla e tenta di girarsi: Ammendola, su mattonella defilata, lo stende con una trattenuta. L'arbitro sventola il rosso immediato, col difensore non ultimo uomo nella circostanza. Proteste per gli ospiti: la punizione è battuta da Sogliuzzo che manda sul fondo con la deviazione della barriera. Dall'angolo seguente, Monti stacca in area e firma il vantaggio. Nel finale di frazione ci prova Guidone due volte, ma Iandoli si oppone.

La ripresa si inaugura con una punizione pericolosa di Sogliuzzo allontanata dalla retroguardia neroverde. Al 52' è il palo a negare il possibile pareggio ad Annibale. Il Real Forio torna in attacco alla ricerca del raddoppio, ma il Saviano non è dello stesso parere. Al 60' mancino alto di Cerase dai venticinque metri. Al 65' il pallone viaggia dalle parti di Solimeno che aggancia e calcia di destro, parabola che sorvola la traversa. A metà secondo tempo fioccano i cartellini gialli, gli animi si accendono e al 70' il signor Ganzerli di Frattamaggiore sventola il rosso a Monti: si ristabilisce la parità numerica al Calise. Al 75' Maiorano si gira e libera un mancino al volo, la conclusione è imprecisa. Al 77' l'arbitro assegna una punizione ancora dubbia contro il Saviano, il Real Forio ne approfitta e raddoppia con Sangare: il numero quattro stacca e insacca alle spalle di Di Sarno. All'82' destro a giro di Maiorano, Iandoli blocca. I padroni di casa amministrano e al triplice fischio conquistano la vittoria, per i neroverdi arriva la quinta sconfitta in campionato.

Il tabellino

Real Forio: Iandoli, Cerase, Accurso, Sangare, Di Micco (29’ Iacono), Sogliuzzo, Peluso (55’ Castagna), Monti, Castaldi (80’ Savio), Sirabella, Rubino (45’ Solimeno). A disposizione: Cannelora, Seprano, Aiello, Amengual, Di Maio. Allenatore: Monti

Saviano: Di Sarno, Liguori L. (90’ Belmonte), Avitabile (60’ Schibano), Sorrentino, Ammendola, Annibale, Falco (41’ Casillo), D’Ambrosio (83’ Scoppetta), Chirullo, Maiorano, Guidone (68’ Franza). A disposizione: D’Inverno, Sparano, Liguori F., Castaldo. Allenatore: Belmonte

Arbitro: Marco Ganzerli di Frattamaggiore

Marcatori: 38’ Monti (RF), 77’ Sangare (RF)

Ammoniti: Sangare, Accurso, Peluso, Solimeno, Iandoli, Castaldi (RF), Liguori, Casillo, Guidone, Maiorano (S)

Espulsi: 36’ Ammendola (S), 70’ Monti (RF)