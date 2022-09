Eccellenza Campania/Girone A - Il Pompei vince in rimonta contro il Real Forio: 1-3 rossoblù al Calise

Terza giornata del Girone A di Eccellenza, allo Stadio Calise si gioca il match tra Real Forio e Pompei. I biancoverdi, nel fortino interno, vanno alla ricerca del primo successo in campionato. I rossoblù, dal canto loro, hanno intenzione di dare continuità alla prestazione messa in campo contro il Casoria.

La cronaca si apre con Vitale che recupera la sfera, guadagna il fondo e crossa per Savino: il colpo di testa è largo. Al 7' tiro-cross di Tedesco per Galesio, Iandoli anticipa in uscita. Al 12' Vitale serve Di Paola: quest'ultimo controlla e cerca Tedesco, l'incornata è alta sopra la traversa. Al 20' si sblocca il risultato in favore dei padroni di casa. Punizione di Sogliuzzo, mischia in area risolta da Di Micco con la zampata vincente. La reazione degli ospiti non si fa attendere e porta la firma di Di Pietro: l'iniziativa, però, non è precisa. Tra il 25' e il 28' si registrano due conclusioni errate di Galesio prima e Arrulo poi. Al 29' ancora Arrulo impegna Iandoli, mentre al 32' ci sono da segnalare alcune proteste per un possibile penalty non concesso al Pompei. Al 44' una punizione di Vitale attiva Savino: il tuffo è facile preda dell'estremo difensore.

Ad avvio ripresa, i rossoblù agganciano gli isolani: Vitale pesca Tedesco che scarica un rasoterra in diagonale verso la porta e fissa il pareggio. Al 54' gli ospiti sfiorano il ribaltone con uno stacco di Di Paola sugli sviluppi di un angolo. Passano tre minuti e il subentrato Spinola crea apprensione con una serie di dribbling e una botta bloccata da Iandoli. Al 59' fallo di mano di Monti in area, l'arbitro assegna il rigore e sventola il rosso: Galesio va alla battuta e completa la rimonta. Al 63' Barbato risponde a Savio, sul capovolgimento Galesio non impatta per il tris. Anche Di Paola prova ad aumentare la distanza nel parziale a dieci dalla fine, ma l'imprecisione non lo consente. Nel recupero, Gargiulo lancia in profondità Spinola che entra in area e fredda il guardiano locale. Si chiude così al Calise dopo cinque minuti di recupero: vittoria in rimonta per il Pompei che piega il Real Forio col risultato di 1-3.

Il tabellino

Real Forio: Iandoli, Cerase (79' Castagna), Accurso, Peluso (58' Seprano), Iacono, Di Micco, Marotta (58' Amengual), Sogliuzzo, Pistola, Monti V., Solimeno (54' Savio). A disposizione: Cannelora, Tedesco, Di Meglio C., Scritturale, Di Meglio A. Allenatore: Monti

Pompei: Barbato, Gargiulo, Vitale, Marin, Di Pietro, Albanese, Tedesco (65' De Angelis), Savino (79' Lamontagna), Galesio (86' Rinaldi), Di Paola (90' Improta), Arrulo (46' Spinola). A disposizione: Spagnulo, Carotenuto, Leone, Malafronte. Allenatore: Borrelli

Arbitro: Gabriele Iurino di Venosa

Marcatori: 20' Di Micco (RF), 49' Tedesco (P), 61' rig. Galesio (P), 92' Spinola (P)

Espulsi: Monti V. (RF)