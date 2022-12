Eccellenza Campania/Girone A - Il Real Forio domina al Calise: tris alla Montecalcio

Un successo largo, importante e prezioso: il Real Forio si prende la posta in palio nell'ultimo appuntamento ufficiale del 2022. La squadra isolana batte la Montecalcio, nel confronto diretto dello Stadio Calise, con tre marcature: sorride la brigata di Angelo Iervolino che scala ancora la classifica, mentre la truppa di Gennaro Illiano deve chiudere l'anno da fanalino di coda.

La cronaca si apre con una conclusione di Pistola che impegna Santangelo, al 12' protestano i padroni di casa: splendida apertura di Sogliuzzo per Pistola che viene fermato con le maniere forti da Capuano, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Al 26' ancora moviola in azione: stavolta a protestare è Sirabella, anche in questo caso l'arbitro lascia proseguire. Alla mezz'ora è Delgado a risultare pericoloso, nel finale di frazione Costagliola prova a pungere: all'intervallo è 0-0 al Calise. La ripresa si inaugura con due occasioni da gol, una per parte: al 46' la difesa biancoverde deve compiere gli straordinari su Costagliola, poi è Sorriso a calciare verso lo specchio e trovare la risposta impeccabile di Santangelo. Al 54' il Real Forio passa in vantaggio. Sorriso allarga sulla sinistra per Guatieri che punta l'avversario e guadagna il fondo: cross per Pistola, stacco vincente e sfera all'angolino. Al 71' è il palo a negare la doppietta a Pistola, il raddoppio però è nell'aria e si concretizza al 75'. Pistola pesca Guatieri, rinnovando e invertendo l'asse precedente: uno dei colpi invernali della società si fa trovare pronto all'appuntamento col gol. Nel finale c'è il 3-0 definitivo con Capone, abile a concludere e sorprendere l'estremo difensore ospite.

Il tabellino

Real Forio 2014: Iandoli, Cerase, Aiello, Delgado, Martinelli (73’ Filosa), Sogliuzzo, Pistola (81’ Castaldi), Guatieri (88’ Peluso), Sorriso (86’ Jelicanin), Sirabella, Capone (88’ Di Meglio A.). A disposizione: Delicato, Savio, Iacono, Tedesco. Allenatore: Iervolino

Montecalcio: Sanangelo, Lubrano Lavadera, Meola, Capuano, Vallefuoco, Costagliola (67’ Pisano), Salazaro, Migliaccio (77’ Scotti), Castaldo (75’ Architravo), Deerling, Ricciolino. A disposizione: Margiore. Allenatore: Illiano

Arbitro: D’Ambrosi di Nocera Inferiore

Marcatori: 54’ Pistola, 75’ Guatieri, 89’ Capone (RF)

Ammoniti: Capone (RF), Salazaro e Migliaccio (MC)