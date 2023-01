Eccellenza Campania/Girone A - Il Real Forio torna alla vittoria: 2-0 alla Maddalonese

Prestazione, vittoria e domenica col sorriso. Il Real Forio batte la Maddalonese allo Stadio Calise, conquista il bottino pieno e si rilancia in classifica. Tre punti d’oro per la squadra di Angelo Iervolino che supera il test interno con una rete per tempo.

La cronaca si apre con un traversone di Guatieri verso Jelicanin che s’inserisce e colpisce di testa, proteste del calciatore biancoverde per un potenziale tocco di braccio in area: l’arbitro lascia correre. Sul prosieguo, Martinelli ci prova col sinistro da fuori area, Cerreto blocca con qualche brivido. Al 4’ Capone mette al centro sugli sviluppi di un piazzato, ancora proteste per un rigore non assegnato: l’azione continua, Capone scodella ancora in area e Delgado stacca per il vantaggio isolano. I padroni di casa restano in avanti e costruiscono un’altra azione pericolosa con Guatieri. Al 9’ botta sicura di Castagna su respinta corta, la difesa ospite s’immola e salva Cerreto. Anche poco dopo il quarto d’ora di gioco, il portiere deve sventare una minaccia da corner di Martinelli. Al 23’ sinistro al volo di Capone, la sfera si perde a lato. Sul ribaltamento di fronte, prima fiammata verso lo specchio da parte dei casertani: Colonna manda distante dal bersaglio. Al 42’ rasoiata di Martinelli dal limite, Cerreto si distende e neutralizza. Tanti errori in fase di costruzione per la Maddalonese, il Real Forio non sfrutta le occasioni in contropiede e al termine del primo tempo resta il minimo vantaggio degli isolani. Stessa intensità anche nel corso della ripresa, fiammate poco concrete per entrambe e risultato che resta in bilico. Al 61’ Tansella ci prova direttamente da calcio di punizione, la parabola è alta. Sul capovolgimento, Sogliuzzo innesca Guatieri che si presenta davanti a Cerreto e insacca con un diagonale. La reazione degli ospiti è affidata a un colpo di testa largo di Della Monica. Al 67’ l’estremo difensore granata è provvidenziale su Guatieri, poi l’attaccante cade in area dopo un contatto ma il direttore di gara fa proseguire tra le proteste. Qualche secondo più tardi, Pistola calcia: il mancino è deviato e Cerreto agguanta la sfera. Al 77’ Iandoli rischia nella presa alta, i casertani provano ad approfittarne: il guardiano biancoverde blocca in due tempi. Il Forio gestisce nel finale e spreca il tris con Peluso allo scadere, la Maddalonese non riesce a riaprire la contesa: 2-0 al triplice fischio.

Il tabellino

Real Forio: Iandoli, Sirabella, Iacono, Delgado, Capone, Sogliuzzo, Castagna (87’ Peluso), Martinelli (72’ Filosa), Jelicanin (88’ Savio), Guatieri, Pistola. A disposizione: Sarracino, Accurso, Aiello, Di Meglio C., Di Meglio A., Seprano, Sorriso. Allenatore: Iervolino

Maddalonese: Cerreto, Percope, Bracale, De Marco G., Lagnena, Della Monica, Di Mauro (68’ Balzano), Solpietro (55’ Fibiano), De Stefano (42’ Tansella), Napolitano (83’ Arciero), Colonna (83’ Dell’Uva). A disposizione: Cioce, Viscovo, Della Valle, Tourè. Allenatore: Bovienzo

Arbitro: Francesco Poggi di Forlì

Marcatori: 5’ Delgado (RF), 62’ Guatieri (RF)

Ammoniti: Iervolino dalla panchina, Sirabella (RF), Fibiano (M)