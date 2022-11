Eccellenza Campania/Girone A - Il Givova Capri Anacapri espugna il Calise: Real Forio al tappeto, Quadro e Giliberti in gol

Sfida salvezza allo Stadio Calise. Il Real Forio di Angelo Iervolino affronta il Givova Capri Anacapri di Gennaro Monaco tra le mura amiche. Raccolte in basso in classifica e con un distacco di sette lunghezze in favore dei biancoverdi, entrambe le squadre vanno alla ricerca del bottino pieno per allontanarsi dalla fascia calda della classifica. Il test odierno, valido per la tredicesima giornata del Girone A di Eccellenza, rappresenta la giusta occasione per tirarsi fuori dai guai.

La cronaca si apre con un destro di Camara da fuori, Iandoli blocca senza troppi problemi. Al 3’ si sblocca il risultato per gli ospiti: Quadro segna sugli sviluppi di una punizione, capitalizzando la sponda di un compagno. Al 7’ c’è un colpo di testa di Sangare che offre il primo squillo della gara per i padroni di casa. Al 20’ ancora il centrocampista locale si mette in evidenza con un tiro che si spegne sul fondo. Stesso esito per Sogliuzzo al 23’ con una conclusione errata, mentre poco dopo sono vibranti le proteste per un possibile fallo in area su Castaldi. Al 28’ Solimeno non inquadra con la testa, al 33’ gol annullato per fuorigioco al Real Forio sull’asse Pistola-Solimeno. Al 35’ altre proteste dei biancoverdi per un contatto in area tra Castaldi e Tenneriello. Al 41’ Giliberti chiama in causa Iandoli con un destro a giro. La prima frazione va in archivio con un sinistro di Accurso che costringe Prete al volo e alla respinta in angolo. Buon approccio alla ripresa per il Real Forio che cerca di mettere alle corde il Givova Capri Anacapri, intenzionato a difendersi e a ripartire. Al 50’ tiro-cross di Sangare che finisce abbondantemente alto. Elettricità e tanti contatti in campo, il direttore di gara è obbligato più volte ad interrompere le trame delle due squadre. Al 60’ Esposito sfiora il raddoppio con un’iniziativa leggermente larga. Al 63’ suggerimento interessante di Sirabella, ma nessun compagno raccoglie in area. Passano due minuti, Giliberti approfitta del rilancio di Prete, salta Iandoli e deposita nel sacco per il raddoppio. Gli uomini di Iervolino provano a scuotersi con un colpo di testa di Iacono sulla battuta dalla bandierina, ma Prete è attento nella parata. Al 75’ destro al volo di Sogliuzzo dalla distanza, la traiettoria è di poco imprecisa. A dieci dal termine, sinistro ancora di Sogliuzzo dai venti metri, Iandoli si distende e manda in angolo. Dal corner, Savio e Iacono si ostacolano e non riescono a rendersi insidiosi. Si chiude così il match del Calise, il Real Forio crolla mentre il Givova Capri Anacapri conquista tre punti chiave nello scontro salvezza.

Il tabellino

Real Forio: Iandoli, Cerase (66’ Savio), Accurso, Sangare, Iacono, Castagna (61’ Seprano), Sogliuzzo, Pistola, Castaldi, Sirabella, Solimeno (81’ Valentino). A disposizione: Cannelora, Di Meglio, Valentino, Scritturale, Tedesco, Aiello, Amengual. Allenatore: Iervolino

Givova Capri Anacapri: Prete, De Martino (19’ Tenneriello), Pezzullo, Esposito G., Apuzzo, Notari, Camara (51’ Ascione), Capua, Buondonno (67’ Riccio), Giliberti (75’ Miano), Quadro (82’ Esposito P.). A disposizione: Esposito, Cataldo, Esposito A., Luongo. Allenatore: Monaco

Arbitro: Valerio Esposito di Ercolano

Marcatori: 3’ Quadro (GCA), 65’ Giliberti (GCA)

Ammoniti: De Martino, Buondonno, Prete, Giliberti, Esposito G., Miano, Notari (GCA)