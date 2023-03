Eccellenza Campania/Girone A - Il Pompei si assicura i tre punti nel derby degli scavi: SC Ercolanese ko allo Stadio Bellucci

Recupero della ventisettesima giornata del Girone A di Eccellenza, Pompei e Sporting Club Ercolanese tornano in campo per affrontare la parte finale del derby degli scavi, sospeso lo scorso 25 febbraio a causa dell’infortunio al polpaccio per il direttore di gara. La squadra di Giovanni Masecchia, che parte in vantaggio per la rete siglata da De Giorgi nel primo tempo, arriva all’impegno infrasettimanale con la vittoria in trasferta sul campo del Saviano nell’ultimo weekend. La compagine di Luigi Squillante, invece, ha ribaltato l’Acerrana e si è assicurata tre punti pesanti in ottica playoff. La partita dello Stadio Bellucci riparte dal 62’, con un calcio di punizione a favore dei padroni di casa dalla propria area di rigore. La ripresa si gioca su ritmi alti, entrambe le formazioni approcciano con la volontà di indirizzare il match sul proprio binario. Al 69’ Di Paola serve Marin al limite: controllo e tiro al volo, sfera sul fondo. Al 75’ Lepre sulla sinistra pesca Serrano da buona posizione: dribbling e traiettoria che batte Maiellaro. Al 78’, su un calcio di punizione di Esposito, Caccia devia: Rendina risponde. Il portiere è protagonista anche poco più tardi su un tentativo di Galesio. Nel recupero il Pompei dilaga: Di Paola sventaglia sulla sinistra, pallone a Raiola che insacca alle spalle di Maiellaro con un pallonetto. Vittoria schiacciante per i rossoblù che dominano il derby e si portano al secondo posto in classifica, a meno cinque dalla capolista Ischia. Ko rotondo per lo Sporting Club Ercolanese.

Il tabellino

Rendina, Caiazzo, Tomolillo, Gargiulo, Fiorillo, Albanese, Marin (84’ Gatta), Leone, Serrano (91’ De Simone), Di Paola, Lepre (87’ Raiola). A disposizione: Merola, Carotenuto, Tomasin, Pirone, Savino, De Simone, Tedesco. Allenatore: Masecchia

Ercolanese: Maiellaro, Zatico, Tufano, Caccia, Amoriello, Minicone, Marigliano, Pesce, Onda, Galesio, Esposito. A disposizione: Belardo, Matrone, Contarin, Gloriosi, Sciullo, Verrusio, Estate, Iodice, Pacifico. Allenatore: Squillante

Arbitro: Michele Onorato di Nola

Marcatori: 23’ De Giorgi (P), 75’ Serrano (P), 92’ Raiola (P)