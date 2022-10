Eccellenza Campania/Girone A - Il Napoli United è inarrestabile: superato anche il Pompei nel big-match

Squadra in casa Pompei F. C.

È il big-match della settima giornata del Girone A di Eccellenza, allo Stadio Bellucci si gioca la partita tra il Pompei del neo-allenatore Roberto Carannante e il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. Le due squadre hanno le stesse ambizioni: terminare nella parte alta della graduatoria. Il confronto rappresenta l'occasione, per l'una o per l'altra, di agguantare una posizione nobile in graduatoria.

La cronaca si apre con un tiro al volo di Marin, Giordano si oppone. All'8' Leone allarga per Tedesco che calcia a giro dal limite, ma spedisce sul fondo. All'11' punizione di Tedesco, l'estremo difensore allontana col pugno. Sul ribaltamento di fronte, Pelliccia conclude con un diagonale che sfiora il legno. A metà frazione cerca la gioia Di Pietro dalla distanza, la traiettoria è imprecisa. Al 22' una palla inattiva per i padroni di casa è ribattuta dalla difesa. Al 26' rasoiata di Guadagni che termina di poco fuori. I Leoni alzano il baricentro e, dopo una serie di tentativi, sbloccano al 31'. Veloce contropiede con Cittadini che si invola e scocca un rasoterra che impatta sulla base del palo ed entra. Il Pompei va in tilt e il Napoli United raddoppio con Baumwollspinner che sfrutta una mancata trattenuta di Barbato e fa 0-2. La ripresa si inaugura con i rossoblù in avanti, Tedesco impegna seriamente Giordano. Al 50' nuovamente Tedesco ci prova da piazzato, la sfera sorvola la traversa. Al 58' gli ospiti restano in dieci per l'espulsione di Akrapovic per doppia ammonizione. I locali cercano di ritornare in partita, ma la difesa di Maradona jr. regge. Al 74' Di Pietro apre per Tedesco, il diagonale al volo è largo. Soltanto al 76' Tedesco riesce ad accorciare con una zampata vincente. Il Pompei si riversa in attacco alla ricerca del pari, il Napoli United tiene botta e conquista i tre punti al triplice fischio.

Il tabellino

Pompei: Barbato, Tomasin (61' Caiazzo), De Angelis, Marin (46' Spinola), Rinaldi (75' Gargiulo), Albanese, Tedesco, Di Pietro, Galesio (46' Malafronte), Di Paola, Leone (42' Savino). A disposizione: Spagnulo, Arrulo, Lamontagna, Improta. Allenatore: Carannante

Napoli United: Giordano, Langella, Somma, Ciranna (82' Gentile), Akrapovic, Oliva, Guadagni, Barone (70' Cardone), Baumwollspinner, Cittadini (58' Renelus), Pelliccia. A disposizione: Ascione, Fucile, Diakhaby, Releus, Carpetti, Arciello, De Marco. Allenatore: Mardona jr.

Arbitro: Ciro Riglia di Ercolano

Marcatori: 31' Cittadini (NU), 37' Baumwollspinner (NU), 76' Tedesco (P)