Eccellenza Campania/Girone A - Il Bellucci è inviolabile, il Pompei batte la Montecalcio: Spinola e Galesio in gol

Squadra in casa Pompei F. C.

Quarta giornata del campionato di Eccellenza, nel Girone A spicca il confronto tra il Pompei e la Montecalcio. Si gioca allo Stadio Bellucci: i rossoblù sono reduci dalla vittoria sul Real Forio, mentre i flegrei hanno fermato il Savoia tra le mura amiche.

La cronaca si apre con un angolo dalla sinistra, il colpo di testa di Albanese è deviato sul fondo. Sul nuovo corner, Galesio è anticipato da Testa. All’8’ Di Paola tenta un tiro-cross da posizione defilata, ma la sfera termina sul fondo. Passa qualche secondo e Di Paola impegna l’estremo difensore: sul prosieguo, Tedesco spedisce. Alato di un soffio. Al 10’ conclusione di Caradente, Barbato blocca senza problemi. Al 12’ si sblocca il risultato in favore dei padroni di casa. Azione insistita nell’area piccola, Spinola insacca con la zampata. Al quarto d’ora gli ospiti tornano in proiezione offensiva, ma Barbato c’è. Al 27’, dopo una fase di equilibrio, Di Paola sfiora il gol con un bolide che si spegne fuori di un nulla. Al 33’ Gargiulo recupera palla e lancia Tedesco che se na va sulla destra, si accentra e scodella in area: la difesa si oppone. Nel finale di frazione, Liccardi ci prova dalla distanza, la giocata è imprecisa.

La ripresa è ancora di marca casalinga con Galesio che in acrobazia va vicino al raddoppio. Al 51’ ancora Galesio svetta su suggerimento di Tedesco, palla sulla parte esterna della porta. Un minuto dopo, Testa respinge l’iniziativa di Tedesco. Al 57' Di Paola cerca la via vincente dal limite: il pallone arriva a Savino che costringe il portiere alla parata in due tempi. Al 68' Gargiulo si guadagna un calcio di rigore: dagli undici metri si presenta Galesio che si fa neutralizzare. Sulla ribattuta, il numero 9 deposita nel sacco. Al 75' rasoterra di Tedesco a botta sicura, la base del palo nega la gioia al calciatore di Borrelli. A dieci giri di lancette dal termine, un tentativo insidioso di Franzese attraversa tutta l'area di rigore e termina sul fondo. Nel finale, Malafronte cerca il tris ma i due tentativi sono larghi. Si chiude così il testa a testa del Bellucci, il Pompei si impone per 2-0 sulla Montecalcio.

Il tabellino

Pompei: Barbato, Gargiulo, De Angelis, Marin, Di Pietro, Albanese, Tedesco (83' Rinaldi), Savino (88' Leone), Galesio (69' Caiazzo), Di Paola (91' Improta), Spinola (79' Malafronte). A disposizione: Spagnulo, Tomasin, Arrulo, Lamontagna. Allenatore: Borrelli

Montecalcio: Testa, Meola, Zazzaro, Deering, Scognamiglio, Liccardi, Coquin (91' Pisano), Coppola, Caradente (54’ Migliaccio), Camponesco, Sardo. A disposizione: Maggiore, Buono, Ferrara, Lubrano Lobianco, Franzese, D’Isanto, Viola. Allenatore: Micallo

Arbitro: Mauro Tomei di Sapri

Marcatori: 12’ Spinola (P), 68' Galesio (P)

Espulsi: 71' Micallo (M) dalla panchina per proteste