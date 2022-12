Eccellenza Campania/Girone A - Il Pompei ribalta il Givova Capri Anacapri: tris rossoblù in rimonta al Bellucci e vetta agganciata

Squadra in casa Pompei F. C.

Ambizioni differenti e il giro di boa che si avvicina. Allo Stadio Bellucci, il Pompei di Roberto Carannante accoglie il Givova Capri Anacapri di Gennaro Monaco. La squadra rossoblù, reduce dal pareggio senza reti col Pomigliano, sfida gli isolani, in fiducia dopo le due vittorie consecutive contro Real Forio e Montecalcio. La quindicesima giornata del Girone A di Eccellenza mette in palio punti pesanti.

La cronaca si apre con i primi tentativi d’attacco per i rossoblù, ma a sbloccare il risultato è la formazione isolana con la zampata di Tenneriello sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il pareggio dei padroni di casa arriva in maniera immediata. All’11’, su un cross dalla destra, Apuzzo cerca di allontanare e Spinola insacca. Al 15’ traversone di Tedesco per la sponda di Spinola, sfera che giunge a Caiazzo che di testa manda fuori. Al 19’ ancora Caiazzo si mette in evidenza con un diagonale sporcato dalla difesa isolana. Al 21’ velo di De Simone per Spinola che, dal limite, raddoppia con un tiro a giro. Poco dopo è l’ex Ischia a sfiorare il tris: soltanto la base del palo nega la gioia al centrocampista. Passata la mezz’ora è Tenneriello a svettare in piena area, ma l’impatto di testa è impreciso. Non succede più niente al Bellucci, all’intervallo è 2-1 per il Pompei.

Il secondo tempo si apre nel segno delle sostituzioni, con Monaco che cerca di cambiare qualcosa rispetto all’undici di partenza. Al 55’ punizione di Tedesco, Prete si oppone: sulla respinta Spinola spedisce fuori. Sul capovolgimento, Quadro ci prova dalla distanza ma non inquadra il bersaglio. Al 58’, in contropiede, Tedesco sfiora la traversa su suggerimento di uno scatenato Spinola. Al 64’ i rossoblù, con una manovra corale, attivano Galesio: la zuccata dell’attaccante è alta. Poi è Caiazzo a non sfruttare una buona opportunità. Al 73’ De Simone s’infila in area, Tenneriello devia di braccio il tiro: per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Malafronte che spiazza Prete e cala il tris. Al 79’ tentativo di Barletta dalla sinistra, Rendina raccoglie il pallone. A dieci dal termine è Malafronte a sfiorare la doppietta. All’82’ Notari stacca su assistenza di Carandente dalla bandierina: esecuzione fallita.

Il punteggio non cambia più, al triplice fischio si concretizza il successo del Pompei in rimonta sul Givova Capri Anacapri. I rossoblù agganciano la vetta a quota 29 punti dopo il pari in contemporanea tra Napoli United e Ischia (gialloblù con una gara ancora da recuperare, ndr): si attende, però, la risposta dello Sporting Club Ercolanese che potrebbe superare le tre e assicurarsi la cima solitaria. Non si muove la truppa isolana, ferma a 11 lunghezze in graduatoria.

Il tabellino

Pompei: Rendina, Caiazzo, Vitale, Marin, Di Pietro, Albanese, Tedesco (59’ Lepre), Savino (54’ Carotenuto - 71’ Lamontagna), Galesio (68’ Malafronte), Spinola (89’ De Angelis), De Simone. A disposizione: Barbato, Improta, Marciano, Velotti. Allenatore: Cardamone

Givova Capri Anacapri: Campolo (32’ Prete), Tenneriello, Pezzullo, Esposito G. (66’ Barletta), Apuzzo, Notari, De Martino (49’ Carandente), Capua, Buondonno, Giliberti (49’ Di Micco), Ascione (32’ Quadro). A disposizione: Esposito P., D’Isanto, Luongo, Riccio. Allenatore: Monaco

Arbitro: Francesco Russo di Benevento

Marcatori: 3’ Tenneriello (GCA), 11’ Spinola (P), 21’ Spinola (P), 74’ rig. Malafronte (P)