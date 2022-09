Eccellenza Campania/Girone A - Doppio Malafronte e Di Paola: il Pompei batte il Casoria al Bellucci

Una vincente in casa all'esordio nel Girone A di Eccellenza, l'altra sconfitta in trasferta e pronta a riscattarsi. Allo Stadio Vittorio Bellucci si disputa la seconda giornata del campionato tra il Pompei e il Casoria. La formazione di casa va a caccia dei tre punti dopo il passo falso contro l'Atletico Calcio, mentre i viola puntano a confermare il successo all'inglese ottenuto contro la Montecalcio.

La partita è vibrante già dall'avvio. Al 10' un tiro-cross di Spinola costringe Lucignano ad allontanare di testa. Passano due minuti e Albanese di prova con lo stacco sugli sviluppi di un angolo: la sfera va sull'esterno della rete. Al 13' Rinaldi si oppone ad una giocata di Spinola, ma al quarto d'ora i rossoblù sbloccano la gara con Malafronte che si fa trovare pronto all'appuntamento e sigla il vantaggio su assistenza di Vitale. Gli ospiti non reagiscono e i locali firmano il raddoppio attorno alla mezz'ora. Malafronte è ancora protagonista con la testa, questa volta su suggerimento di Spinola: il bomber sale in cielo e timbra il 2-0.

Al 31' rasoterra di Liguori, Barbato tocca quanto basta e manda il pallone sulla base del palo. Basso raccoglie e da due passi trova ancora la respinta del legno. Al 43' Spinola prova ad impensierire Marino con una giocata in via centrale, il risultato non cambia. Si va a riposo con il Pompei avanti e il Casoria chiamato ad inseguire. La ripresa si apre con un colpo di testa di Di Pietro che termina fuori. Al 51' Rinaldi calcia a lato su punizione, sul ribaltamento di fronte Battaglia devia una traiettoria di Albanese. Al 56' Mario, invece, blocca una botta di Gargiulo.

Al 62' Di Paola, con un delizioso pallonetto, fissa il tris e aumenta il distacco nel punteggio. Gli ospiti rispondono col gol della bandiera al 69'. Angolo dalla destra, Galesio di testa allontana: sulla sfera arriva Francese che libera una conclusione vincente. Al 74' Marin spedisce alto dopo un fraseggio tra Tedesco e Savino. Nel finale, entrambe le formazioni si portano in zona offensiva ma il punteggio resta immutato: finisce 3-1 al Bellucci.