Eccellenza Campania/Girone A - Doppietta di Lepre e il Pompei crolla: l'Atletico Calcio sbanca il Bellucci

Un tonfo di quelli pesanti allo Stadio Bellucci, il Pompei di Roberto Carannante cede il passo al sempre insidioso Atletico Calcio di Ivan De Michele e perde il contatto con la vetta della classifica. Pesante ko per la formazione rossoblù che va in svantaggio già dopo due giri di lancette: su una ripartenza degli ospiti, Lepre è lesto a siglare la rete e battere Rendina per la prima volta in giornata. Al 13’ cross dalla destra per l’inserimento di Spinola, troppo debole il tiro per impensierire Mola. Al 20’ punizione di Lepre per gli ospiti, la botta dai trenta metri termina larga. Al 21’ traversone di Caiazzo per la testa di Malafronte, Esposito anticipa l’attaccante. Alla mezz’ora tiro di Gatta da fuori, Mola esce e allontana la minaccia. Al 32’ la giocata di Malafronte è ribattuta dalla difesa, al 36’ proteste per i padroni di casa dopo un tocco di braccio di Aliperta. Nel finale di primo tempo, ci prova Serrano in due occasioni ma il risultato non cambia.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, i locali restano in proiezione offensiva e premono con De Simone. Poi ci pensa una punizione di Malafronte dal limite a chiamare in causa Mola. Al 54’ cross di Guidone per l’incornata di D’Abronzo, Rendina risponde con i riflessi. Al 57’ Gatta mette in mezzo dalla destra per la testa di Malafronte, l’attaccante spedisce alto. Al 60’ l’Atletico raddoppia: Lepre smarca Guidone che viene steso da Rendina. Dal dischetto si presenta lo stesso Lepre che firma lo 0-2 e mette a segno la doppietta personale. Al 68’ Foti manda fuori sugli sviluppi di una situazione da fermo, poi al 76’ Serrano riduce lo svantaggio con una girata di testa. In rapida successione ci provano l’autore della rete rossoblù, Marin e Di Pietro: si salva la retroguardia di De Michele. Al 90’ D’Abronzo spreca la chance per il tris, nel recupero ancora proteste dei padroni di casa per un potenziale penalty: l’arbitro lascia proseguire. Al triplice fischio è 1-2 allo Stadio Bellucci.

Il tabellino

Pompei: Rendina, Caiazzo, Carotenuto, Gatta (68’ Marin), Di Pietro, Albanese, E. Lepre (52’ Tedesco), Gargiulo, Malafronte, Spinola (40’ De Simone), Serrano. A disposizione: Merola, Tomolillo, Savino, Improta, Pirone, Lamontagna. Allenatore: R. Carannante.

Atletico Calcio: Mola, Bove, Calone, D’Abronzo, Aliperta, Esposito, Vitale (74’ Cardillo), Foti, I. Lepre (83’ Di Giorgio), Guidone (77’ Labriola), Grieco. A disposizione: Cafariello, Cuomo, Sannino, Piscopo, Porzio, Sgambati. Allenatore: I. De Michele

Arbitro: Sabatino Ambrosino di Nola

Marcatori: 2’ Lepre (AC), 60’ rig. Lepre (AC), 76’ Serrano (P)

Ammoniti: Malafronte, Caiazzo (P), Bove, Esposito (AC)