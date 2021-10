Eccellenza Campania/Girone A - Tris del Pomigliano sulla Virtus Campania: ancora hurrà per Di Nola

Vince e convince, il Pomigliano mette la freccia e si impone sulla Virtus Campania. Procede il buon periodo per la squadra granata che infila un altro successo ed aggancia i biancorossi al quinto posto in classifica. Una gara senza storia quella andata in scena allo Stadio Borsellino di Volla. Un tris granata che non ammette repliche e condanna i padroni di casa alla terza sconfitta in campionato.

Il vantaggio degli ospiti si concretizza poco dopo la mezz'ora di gioco. È il 33' quando Spilabotte, con la specialità di testa, impatta il traversone di Marotta e sigla il gol dello 0-1. Bastano pochi minuti della ripresa per raddoppiare, Tarallo fraseggia con Scognamiglio e insacca a tu per tu con l'estremo difensore. A tredici giri di lancette dal termine, Moccia libera un tiro insidioso e ad effetto da fuori area. La sfera scheggia la traversa e si spegne nel sacco.

Di Nola può esultare per la straordinaria prova offerta dal Pomigliano, tre punti pesanti in ottica playoff conquistati dai granata. Ancora ad intermittenza il percorso della Virtus Campania che viene acciuffata in classifica e non può dare continuità alla vittoria del turno precedente.