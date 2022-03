Eccellenza Campania/Girone A - Il Pomigliano batte la Virtus Campania. Acerrana fermata nel Sannio

Ventesima giornata del Girone A di Eccellenza, rush finale della stagione per le squadre partenopee impegnate nella competizione. L'Acerrana, nell'appuntamento in programma, è scesa sul rettangolo verde della Forza e Coraggio. Il Pomigliano ha ospitato la Virtus Campania allo Stadio Ugo Gobbato. Ecco come sono andati i due match e quali risultati sono maturati al termine dei novanta minuti di gioco.

Un successo di misura per i granata di mister Di Nola. La formazione locale ha superato la resistenza biancorossa con una sola rete: ci ha pensato Muro, nel corso del primo tempo, a sbloccare il risultato e regalare l'intera posta in palio ai suoi. Hurrà prezioso per il Pomigliano che si conferma dopo l'ottima prestazione offerta nella sfida precedente. Male la compagine di Ponticelli che vanifica quanto raccolto contro il Saviano.

Non una partita spettacolare, così come accaduto al Gobbato, sul manto erboso del Comunale G. Ocone. Pareggio senza reti tra i sanniti e i granata. La formazione giallorossa ha provato a costruire opportunità interessanti in chiave offensiva, il Toro ha risposto con manovre che non hanno portato effetti sperati. Non si è spezzato l'equilibrio e le due squadre si sono divise il bottino del ventesimo turno del campionato.

Nel prossimo weekend, il Pomigliano farà visita all'Ottaviano nell'impianto vesuviano. La Virtus Campania attenderà la Forza e Coraggio, mentre l'Acerrana accoglierà il Città di Avellino.