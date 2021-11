Eccellenza Campania/Girone A - Passo falso per il Pomigliano: al Gobbato si afferma la Virtus Avellino

Una giornata da dimenticare per il Pomigliano di mister Mario Di Nola. Il decimo turno del Girone A di Eccellenza sorride alla Virtus Avellino che si afferma con un netto tris allo Stadio Ugo Gobbato. Una prestazione opaca per la compagine partenopea, chiamata a resettare quanto accaduto oggi e proiettarsi al futuro con maggiore consapevolezza. La graduatoria è raccolta, le squadre avanti distano poche lunghezze: servirà una prova convincente in esterna contro il Grotta nel prossimo weekend per risalire la china.

Altra vittoria larga, la terza consecutiva, per gli irpini che strappano tre punti pesanti dopo una partita ben giocata. Sontuosa la prestazione per gli ospiti che possono essere contenti: attacco cinico e concreto, difesa invalicabile. Discorso totalmente opposto per i granata. Il primo tempo, tuttavia, non regala particolari emozioni: i protagonisti in campo non offrono una performance lucida e la manovra di gioco è tutt'altro che fluida. A salire in cattedra sono entrambe le retroguardie, attente e concentrate nel corso della frazione iniziale.

La situazione resta immutata - soltanto per la Virtus Avellino - nella ripresa. Il bunker di Di Nola si sfalda e il Pomigliano crolla. Ad aprire le marcature è il capocannoniere Verrilli che sblocca il risultato con un guizzo vincente. La reazione dei padroni di casa non si materializza e gli irpini siglano il raddoppio con Nappi. A chiudere i conti è ancora Verrilli, autore del tris che trova la doppietta personale nelle battute conclusive.

Secondo posto in classifica, in coabitazione con l'Audax Cervinara, per gli uomini di Gianluca Della Rocca che salgono a quota 19 punti. Il team locale, con 15 lunghezze, scivola in griglia playout e rischia di essere agganciata dalla Polisportiva Lioni.