Eccellenza Campania/Girone A - Pomigliano ko nello scontro diretto: il Villa Literno esulta al Gobbato

Pesante sconfitta per il Pomigliano nello scontro diretto col Villa Literno allo Stadio Ugo Gobbato. Un passo falso terrificante per la squadra di Felice Rea che scivola nelle parti basse della classifica, in piena zona playout. Sul suolo granata, i biancorossi di Silvestro si assicurano l’intera posta in palio. La partita si sblocca già dopo cinque giri di lancette con un diagonale vincente di Granata: il calciatore ospite trova l’angolo giusto con un tiro ad incrociare e sblocca la contesa. Soltanto nelle battute finali del primo tempo, i padroni di casa riescono ad agganciare il pareggio con Siciliano che batte Casolare da pochi metri. La replica dei casertani è immediata: su traversone di Praiola, Coppola stacca e fulmina Torino. Il Pomigliano non trova l’azione del pareggio, al triplice fischio è 1-2 Villa Literno al Gobbato. Il prossimo appuntamento per i granata sarà in trasferta contro l’Atletico Calcio: sarà match determinante per la volata salvezza.

Il tabellino

Pomigliano: Torino, D’Aniello, Gambardella, Barbato, Rosolino, Cinquegrana, Memoli, Conte, Crisci, Siciliano, Rosi. A disposizione: Sicignano, Erbaggio, Sepe, Vaiano, Carpetti, Iodice, Piazza. Allenatore: Felice Rea

Villa Literno: Casolare, Conte, Morgese, Roma, Giannetti, Festa, Pragliola, Tuccillo, Coppola, Granata, Palumbo. A disposizione: Acanfora, Diana, Liguori, Morza, Limonio, Leccia, Farina, Ciccarelli, Esposito. Allenatore: Gennaro Silvestro

Arbitro: Valerio Esposito di Ercolano

Marcatori: 5’ Granata (VL), 45’ Siciliano (P), 46’ Coppola (VL)