Eccellenza Campania/Girone A - Il Savoia vince al Gobbato: il Pomigliano ci prova, ma non basta

Vittoria per il Savoia di Vincenzo Criscuolo nella sfida in trasferta sul campo del Pomigliano di Felice Rea. In un clima spettrale a causa dell'assenza del pubblico, la gara allo Stadio Ugo Gobbato inizia con gli ospiti che conducono il ritmo della gara. Al 13' si sblocca la sfida. Lancio al bacio di Balzano per Samb, palla al centro e dopo un batti e ribatti Carnicelli deposita in rete. Il raddoppio dei Bianchi si registra al 25': recupero sulla trequarti di Samb, dribbling secco e servizio al centro per Carnicelli che sigla la sua doppietta personale. Al 40' sanguinosa palla persa al limite dell'area, Crisci entra in area e viene messo giù da Dommarco, per il direttore di gara è rigore: dal dischetto si presenta Conte che spiazza Sorrentino. Nel secondo tempo arriva la terza marcatura oplontina: punizione dalla sinistra di Samb, taglio di Balzano che devia quel tanto che basta per superare Torino. Dopo due minuti si concretizza la risposta del Pomigliano che accorcia le distanze con una gran girata del giovanissimo Iodice. Il team di Rea va a caccia dell'impresa per il pareggio, il Savoia non resta a guardare e prova a chiudere i giochi. Nel finale, la traversa nega la gioia a Scarpa: è 2-3 al Gobbato al triplice fischio.

Il tabellino

Pomigliano (4-3-3): Torino, Erbaggio (72' Barbato), Rosolino, Acampora, Gambardella (84' Vaiano); Sepe (84' Memoli), Conte, Crisci; Rosi (72' Daniello), Iodice, De Marco (51' Siciliano). A disposizione: Sicignano, Cinquegrana. Allenatore: Felice Rea

Savoia (4-3-3): Sorrentino; Sicuro, Balzano, Guarro (41' Granata), Dommarco; Lamontagna (46' Ferraro), Masi, Liberti; Carnicelli (53' Scarpa), Di Dato (63' D'Angolo), Samb (72' Strazzullo). A disposizione: Izzo, Vivolo, De Cristofaro, Annunziata. Allenatore: Vincenzo Criscuolo

Arbitro: Francesco Vitalii Diomaiuta di Salerno

Marcatori: 13', 25' Carnicelli (S), 41' rig. Conte (P), 47' Balzano (S), 49' Iodice (P)

Ammoniti: Izzo, Scarpa, Dommarco, Strazzullo, Balzano, Sorrentino (S); Conte, Acampora (P)