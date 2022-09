Eccellenza Campania/Girone A - Chirullo risponde ad Abayian: 1-1 tra Pomigliano e Saviano

Il verdetto dello Stadio Ugo Gobbato è stato netto e chiaro. Nessun vincitore nella sfida tra Pomigliano e Saviano, valida per la terza giornata del Girone A di Eccellenza. Il confronto, infatti, non regala i tre punti: le due squadre devono dividersi la posta in palio. Partita tutt'altro che semplice per i granata, i neroverdi arrivano con l'intenzione di fare bene. Eppure, sono i locali a passare in vantaggio nella prima frazione di gioco con un rigore ben calciato da Abayian. Nella ripresa reazione veemente degli ospiti che pareggiano i conti con Chirullo. Due espulsioni, una per parte: Rosolino per i padroni di casa e G. Casillo per i ragazzi di Belmonte..

Il tabellino

Pomigliano 1920: Torino, Granata, Barbato (60' Cammarota), Di Napoli, Rosolino, Rega (78' Indelicato), Scognamiglio (82' Russo), Liberti, Abayian, Ragosta (65' Barbarisi), Moccia (57' Erbaggio). A disposizione: Buonanno, D'Alessandro, Sepe, Rescigno. Allenatore: Baratto

Saviano 1960: Di Sarno, Franza, Avitabile, Annibale, Ammendola, Sorrentino, D'Ambrosio (55' Liguori), Auriemma (90' Falco), Chirullo, Maiorano (46' G. Casillo), Guidone (81' Castaldo). A disposizione: D'Inverno, Polewka, Ale. Belmonte, Schibano, Paduano. Allenatore: Belmonte

Arbitro: Magnifico (Caserta)

Marcatori: 43' rig. Abayian (P), 52' Chirullo (S)

Ammoniti: Di Napoli, Rosolino, Rega, Indelicato (P), Sorrentino, D'Ambrosio, Chirullo, G. Casillo (S)

Espulsi: per doppia ammonizione al 43' Rosolino (P) e all'89' G. Casillo (S)