Eccellenza Campania/Girone A - Tris del Pomigliano al Sant'Antonio Abate

Debutta il nuovo campionato di Eccellenza, allo Stadio Ugo Gobbato va in scena il confronto tra il Pomigliano e il Sant'Antonio Abate. La sfida inizia subito con ritmi alti, i giallorossi vanno vicini alla rete al 35': sugli sviluppi di un corner Orlando si ritrova la palla sul destro ed al volo calcia centrale. Ancora super occasione per gli ospiti con Della Femina che servito in area non impatta bene e non inquadra la porta. Al 42' arriva il vantaggio dei padroni di casa che approfittano di una palla persa e sulla ripartenza Liberti di testa fa 1-0. Nella seconda frazione il Sant'Antonio prova subito a rimettersi in partita ed al 51' sfiora il pari con Longobardi; dopo due minuti altra opportunità ghiotta con Vitale che, sulla sponda di Girardi, di testa non inquadra la porta. Al 65' black-out giallorosso: Campanile sfrutta un buco all'interno dell'area e di testa fa 2-0. Dopo cinque giri di lancette il centrale, sugli sviluppi di un calcio piazzato, sigla la doppietta personale. La squadra di mister Criscuolo prova a reagire ma il cronometro scorre veloce ed il gol arriva all'80' con Longobardi che dal limite trova l'angolino. Il match termina con il punteggio di 3-1 per il Pomigliano.

Il tabellino

Pomigliano: Torino, Gentile, Barbato (Rescigno), Cavaliere (Indelicato), Campanile, Rega, Scognamiglio, Liberti, Abayan, Russo (Di Napoli), Barbarisi (Santorelli). A disposizione: Buonanno, Sepe, Rosolino, Erbaggio, Granata. Allenatore: Baratto

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Di Ruocco, Girardi, Vitale, Salese (Iannone), Comegna, Della Femina (Ferraioli), Sorriso V. (Palumbo), Orlando, Delle Donne, Longobardi. A disposizione: Cimmino, Esposito, Lugibello, Porzio, Gargiulo, Calabrese. Allenatore: Criscuolo

Arbitro: Paul Aka Iheukwumere

Marcatori: 40’ Liberti, 65’ Campanile, 69’ Campanile, 80’ Longobardi

Ammoniti: Gentile (P), Sorriso (S), Barbarisi (P)