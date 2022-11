Eccellenza Campania/Girone A - Il Real Forio sbanca il Vallefuoco e batte il Pomigliano: decide Solimeno

L'avventura di Angelo Iervolino sulla panchina del Real Forio inizia con una vittoria. Inaspettato successo degli isolani sul campo del Pomigliano di Felice Rea, reduce da un periodo importante di forma atletica e mentale. Buona partenza per i biancoverdi che si mettono in evidenza con un traversone di Sangare seguito da un colpo di testa fuori misura di Solimeno. A metà frazione ci prova Pistola da fuori area, Torino blocca senza troppi problemi. Al 27' Solimeno si libera dalla destra, converge e supera Torino con un tocco pregevole. Il Forio resta in proiezione offensiva e sfiora ancora la rete con Castaldi e Sangare, solo nel finale di primo tempo i granata si affacciano in avanti con Ragosta. Ad avvio ripresa, meglio nuovamente gli isolani che vanno vicini al raddoppio con Sangare e con Solimeno. Sale poi in cattedra Iandoli con due interventi, su Ragosta e su Sessa. Nelle battute conclusive, proteste di Sogliuzzo per un possibile penalty, lo stesso Sogliuzzo non trova il bersaglio di pochissimo in pieno recupero. Il Pomigliano non riesce a trovare il varco giusto, il Real Forio vince e strappa tre punti chiave per la salvezza.

Il tabellino

Pomigliano: Torino, Granata (85' Russo), Indelicato (58' Campanile), Di Napoli (58' Barbarisi), Rosolino, Fiorillo, Chironi, Liberti, Abayan, Ragosta (68' Moccia), Sessa (58' Miccichè). A disposizione: Buonanno, Barbato, Sepe, Rescigno. Allenatore: Rea

Real Forio: Iandoli, Cerase, Accurso, Sangare (75' Valentino), Iacono, Castaldi, Sirabella, Solimeno (86' Savio), Castagna (61' Seprano), Sogliuzzo, Pistola. A disposizione: Cannelora, Tedesco, Di Meglio A., Aiello, Peluso, Amengual. Allenatore: Iervolino

Arbitro: Carrisi di Padova

Marcatori: 27' Solimeno (RF)

Ammoniti: Chironi, Di Napoli (P); Pistola, Seprano (RF)